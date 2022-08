Premier: proszę, by zamiast budować mury wzajemnych oskarżeń przeciwko sobie - stać murem za Polską

Bardzo łatwo jest siać zamęt, ale gorzkie są jego owoce - ocenił w sobotę premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do informacji podawanych na temat Odry. Proszę wszystkich, by zamiast budować mury wzajemnych oskarżeń przeciwko sobie – być po prostu murem za Polską - zaapelował.

"W Odrze stwierdzono rtęć. To jeden z pierwszych, fałszywych, siejących zamęt i panikę komunikatów, które mogliśmy usłyszeć od przedstawicieli opozycji i niektórych mediów, gdy wszystkie polskie służby, naukowcy, administracja rządowa i samorządowcy wciąż dwoją się i troją, by jak najszybciej ustalić przyczynę zatrucia rzeki i znaleźć winnych" - napisał w sobotę na Facebooku szef rządu.

Przypomniał, że "źródłem tego fake newsa była bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź pani marszałek województwa lubuskiego z Platformy Obywatelskiej - na podstawie nieoficjalnych informacji, które rzekomo otrzymała od strony niemieckiej". "Informacji, które - po naciskach rządu - zostały zweryfikowane i zanegowane. Czy w takich kwestiach należy więc w pierwszej kolejności słuchać polityków siejących panikę i wykorzystujących katastrofę ekologiczną do atakowania polskiego rządu? Czy może raczej naukowców i ekspertów, którzy może i są mniej medialni, ale to oni w ciszy laboratoriów dbają o nasze bezpieczeństwo?" - pytał premier.

Podkreślił, że "odpowiedź wydaje się oczywista". "Jednak nie dla wszystkich, bo tę samą tezę, bez żadnej weryfikacji, powtórzył za chwilę Donald Tusk. +PiS jest jak rtęć+. Mocne, chwytliwe, agresywne, suflowane zza granicy (to już jego znak firmowy) - i bardzo szkodliwe. Nie dla polityków partii rządzącej, bo wszyscy musimy być przygotowani na bezpardonowe ataki i chwyty poniżej pasa, ale na pewno podważające zaufanie do państwa i jego instytucji. I to w czasie, gdy państwo to mierzy się jednocześnie z efektami dwóch największych kryzysów od II wojny światowej - pandemii i jej ekonomicznych konsekwencji oraz wojny na Ukrainie. Jest to zachowanie nie tylko niebezpieczne - ale przede wszystkim nieakceptowalne" - ocenił mateusz Morawiecki.

Jak napisał, "bardzo łatwo jest siać zamęt, ale gorzkie są jego owoce".

"Wszyscy chcemy Polski jak najlepszej dla nas i naszych dzieci. Polski, w której dbamy o środowisko, czyste rzeki, powietrze i lasy. Polski, która jest bezpieczna przed zewnętrzną agresją. Polski, która chroni zdrowie swoich obywateli i wspiera ich w trudnych i niepewnych gospodarczo czasach. Polski, w której nie dajemy się rozgrywać przeciwko sobie. I wreszcie - w której sianie paniki, fake newsy, katastrofy ekologiczne, czy celowo wywoływane kryzysy na granicach nie są powodami wątpienia w siłę państwa i jego możliwości - lecz budowania wiary w to, że sobie poradzimy. Dlatego dziś proszę wszystkich, by zamiast budować mury wzajemnych oskarżeń przeciwko sobie - być po prostu #MuremzaPolską" - zaapelował premier.

