Premier: Przekaz ze spotkania w Kijowie jest konkretny, chcemy Ukrainę zaprosić do UE

"Przekaz z naszego spotkania w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem jest bardzo konkretny. Chcemy, by Ukraina bardzo szybko uzyskała stopień kandydata do Unii Europejskiej, chcemy zaprosić ją do UE, bo reprezentuje wartości europejskie i ich broni" - napisał premier na Facebooku.

"Nigdy nie zostawimy Was samych, bo wiemy, że wy walczycie nie tylko o własną wolność i bezpieczeństwo, ale także za nas. Dziękuję, w imieniu swoim i premiera Jarosława Kaczyńskiego, za to ważne spotkanie władzom Ukrainy oraz premierowi Czech Petrowi Fiale i premierowi Słowenii Janezowi Janszy. Jesteśmy dumni, że możemy działać wspólnie" - podkreślił szef polskiego rządu.