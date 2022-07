Premier: przekazujemy ponad 60 mln zł z programu inwestycji strategicznych na odbudowę mostu w Tczewie (aktl.)

Przekazujemy ponad 60 mln zł z rządowego programu inwestycji strategicznych na odbudowę mostu w Tczewie; niech to będzie symbol raczej odbudowywania niż zwijania Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Tczewie.

W trakcie wizyty premier zapowiedział, że z rządowego programu inwestycji strategicznych zostanie przekazana "pierwsza transza ponad 60 mln zł" na modernizację i remont zabytkowego mostu nad Wisłą w Tczewie. Dodał także, że w ma tam też powstać muzeum regionu, zapowiedział także wsparcie "wsparcie bardzo poważnym, co najmniej dwudziestukilkumilionowym udziałem" budowy lokalnego basenu i szkoły podstawowej.

"To jeden z wyjątkowych zabytków w Polsce - kiedyś najdłuższy most w Europie; perła inżynieryjna swoich czasów. Paręnaście lat temu został wyłączony z użytku - to swego rodzaju symbol postępującej degradacji, dekapitalizacji pewnej części polskiego majątku" - mówił.

Premier oświadczył, że "ta inżynieryjna perła odzyska swój blask". "Jest też pewnego rodzaju symbolem; symbolem odbudowywania raczej niż zwijania Polski. Zwijane tory i połączenia kolejowe, zamykane posterunki policji - to był symbol poprzednich czasów. Dzisiaj my staramy się odbudowywać, modernizować, remontować, odtwarzać nasze wspaniałe miejsca, a także nową infrastrukturę" - mówił szef rządu.

"Niech ten most będzie też pewnego rodzaju symbolem. Most jest zawsze symbolem łączenia dwóch brzegów, i niezależnie od temperatury sporu politycznego, takie byłoby moje marzenie - żeby raczej łączyć Polaków - którzy również są po dwóch stronach politycznej barykady" - oświadczył Morawiecki.

Premier był pytany, jaki jest pomysł na to, by budowę mostu doprowadzić do szczęśliwego końca, choć wymaga ona w kolejnych etapach więcej środków niż obiecane 60 mln zł.

Morawiecki odpowiedział, że rozmawiał o sprawie z prezydentem Tczewa; wyraził nadzieję, że wkrótce remont zostanie rozpoczęty. "Ale nie zostawimy Tczewa również w kolejnych etapach, jeśli tylko wyborcy nam zaufają to mogę złożyć tutaj zobowiązanie, że będziemy kontynuować nasze wysiłki w kierunku uczynienia Tczewa jeszcze piękniejszym. Bo to jest przepiękne miasto i ten most będzie na pewno perłą historii, perłą tradycji, do której będą przyjeżdżali, by ją obejrzeć rozliczni mieszkańcy z całej Polski a także z okolic. Zatem z całą pewnością w tym pomożemy" - powiedział premier.

Zapewniał, że złożona przez niego obietnica jest wiarygodna, w przeciwieństwie - do zapowiedzi i obietnic polityków opozycji.