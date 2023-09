Premier: przekuwanie słów w czyny - to zasadnicza różnica między nami, a poprzednikami

Fundamentalna różnica między nami a naszymi poprzednikami to zdolność realizacji, przekuwanie słów w czyny - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, o tym, co PiS będzie chciał przedstawić obywatelom na kolejne lata, będzie mowa na sobotniej konwencji w Końskich (woj. świętokrzyskie).

"To jest kwintesencja polityki: wiarygodność i sprawczość. Albo to, co obiecujemy później przekuwamy w czyn i to się dzieje naprawdę, albo są to tylko puste słowa, jak w wydaniu naszych konkurentów politycznych" - zaznaczył Morawiecki w piątek podczas transmisji live na Facebooku. "Dlatego ta realizacja niech będzie naszym znakiem firmowym" - zaznaczył.

Szef rządu zapowiedział, że w sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) Polacy poznają propozycje PiS na kolejne lata. "Na konwencji programowej usłyszycie, to co chcemy przedstawić polskim obywatelom, Polkom i Polakom, na kolejne cztery, na kolejne osiem lat".

Jak dodał, jego ugrupowanie będzie chciało pokazać "tę zasadniczą, fundamentalną różnicę między nami a naszymi poprzednikami". "A do takich różnic należy właśnie zdolność realizacji, przekuwanie słów w czyny" - zaznaczył premier.

"Przecież (szef PO) Donald Tusk powiedział, że obniży podatki, a podniósł. Przecież Tusk powiedział, że nie podniesie wieku emerytalnego, a podniósł wiek emerytalny" - powiedział.

"A to jego obniżenie podatków, wiecie co, to my żeśmy zrealizowali" - powiedział premier. "On miał taki program, nie wiem czy pamiętacie, dzisiaj tak się chowa po krzakach, jak go pytają, 3x15 (pomysł PO z 2004 roku ustalenia na poziomie 15 proc. jednolitej stawki PIT, CIT i VAT) - PAP). Ale my zrobiliśmy to piętnaście z nawiązką, bo obniżyliśmy stawkę podatku PIT z 18 proc. do 12 proc., w tym jeszcze jest kwota wolna 30 tys. zł, czyli pensja do 2,5 tys. zł bez podatku miesięcznie, emerytura zresztą też" - wyliczał Morawiecki.

"Podobnie obiecywali na przykład dowody elektroniczne, nie zrobili tego. A my zrobiliśmy dowód osobisty w postaci elektronicznej. Zresztą całą gamę usług publicznych można sobie dzisiaj za dotknięciem jednej aplikacji zrealizować, ale również dodajemy tak kolejne rzeczy, aby obywatelom było szybciej, wygodniej, łatwiej, przyjemniej i taniej" - podkreślił premier.