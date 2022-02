Premier: przez Polskę przechodzi orkan, służby działają, zostańmy w domach

Przez Polskę przechodzi orkan Eunice; monitorujemy sytuację, służby działają – przekazał w sobotę premier Mateusz Morawiecki, apelując o pozostanie w domach.

IMGW podaje, że do końca dnia należy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru.

"Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze. Apeluję: zostańcie w domach" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Zapewnił, że sytuacja jest cały czas monitorowana, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym.

"Straż Pożarna interweniowała już ponad 12 tysięcy razy. Niestety dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Uszkodzonych zostało ponad 1000 dachów, a bardzo wiele gospodarstw pozbawionych jest prądu. Są też utrudnienia w transporcie, na niektórych odcinkach wstrzymany jest ruch kolejowy. Najtrudniejsza sytuacja jest na północnym zachodzie naszego kraju" - przekazał premier.