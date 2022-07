Premier: przeznaczamy coraz więcej na leczenie chorób onkologicznych, w tym roku 13-14 mld zł

Przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Na koniec tego roku będzie to ok. 13-14 mld zł. Wśród schorzeń onkologicznych ogromny nacisk kładziemy na raka piersi - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

"Ze strony państwa przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Dla porównania około 6 lat temu było to 7,7 mld zł mniej więcej, na koniec tego roku będzie to ok. 13-14 mld złotych, a więc znacząco więcej środków przeznaczonych na leczenie schorzeń onkologicznych" - podkreślił premier.

Jak mówił "wśród schorzeń onkologicznych ogromny nacisk kładziemy na raka piersi". "Jak wiemy doskonale - niezwykle ważna jest profilaktyka. Będziemy zastanawiać się, aby w krótkim czasie obniżyć wiek kobiet, od którego zaczyna się profilaktykę, aby ona jak najwcześniej mogła być rozpoczęta. (...) Niestety, rak piersi dotyka coraz młodsze kobiety, proszę więc wszystkie młodsze panie, młodsze kobiety, by jak najczęściej badały się i korzystały z dobrodziejstwa profilaktyki" - zaapelował Morawiecki.

Premier przypomniał też, że wprowadzono pilotaż Narodowej Strategii Onkologicznej, która - jak mówił - "rozwija się na coraz to kolejne jednostki, placówki, korzystając z najlepszych praktyk, także międzynarodowych".