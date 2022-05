Premier przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwudniowym szczycie UE

Premier Mateusz Morawiecki przybył w poniedziałek do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwudniowym szczycie Unii Europejskiej. Tematami szczytu będą m.in. rosyjska agresja na Ukrainę, obronność, energetyka oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

Jak wskazał rzecznik rządu Piotr Müller w komunikacie, podczas szczytu unijni przywódcy mają omówić możliwości zwiększenia pomocy dla Ukrainy, m.in. wsparcia humanitarnego, finansowego, politycznego i wojskowego.

"Wobec trwającej agresji Rosji na Ukrainę, Polska podkreśla konieczność zwiększania presji sankcyjnej na Rosję, w tym przyjęcia 6. pakietu sankcji i rozpoczęcia prac nad kolejnym. Niezmiennie opowiadamy się również za dalszym wsparciem Ukrainy, m.in. w wymiarze makrofinansowym" - podkreślił rzecznik.

"Z zadowoleniem przyjmujemy kierunek działań KE ws. odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, ale podkreślamy, że powinny być one podejmowane niezwłocznie. Oczekujemy również na szybkie uruchomienie Europejskiego Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy" - zaznaczył.

Dodał, że Polska zwraca również uwagę na potrzeby państw członkowskich, tzw. pierwszej linii, które powinny mieć dostęp do wsparcia finansowego UE, aby dalej efektywnie pomagać uchodźcom z Ukrainy i samej Ukrainie.

Rada Europejska ma się też odnieść do współpracy Wspólnoty i państw członkowskich z ukraińskimi władzami oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym w zakresie śledztwa, które dotyczy rosyjskich zbrodni na Ukrainie.

Kolejnym tematem spotkania ma być kwestia polityki obronnej UE. "Polska opowiada się za zwiększaniem zdolności obronnych, w taki sposób, aby zapewnić ścisłą koordynację działań w ramach UE i NATO, z poszanowaniem praw krajowych. Zabiegamy o przyspieszenie i zwiększenie inwestycji w mobilność wojskową, co ma szczególne znaczenie dla państw wschodniej flanki. Apelujemy również do wszystkich państw członkowskich o zwiększenie wydatków na obronność co najmniej do poziomu 2 proc. PKB" - zaznaczył Müller.

Unijni przywódcy mają również kontynuować rozmowy na temat redukcji uzależnienia Unii od Rosji w zakresie paliw kopalnych, w tym do zaprezentowanego ostatnio przez KE planu REPowerEU.

"Polska wspiera działania, które mają na celu zwiększenie niezależności energetycznej Europy, w szczególności odejście od importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla. Wiąże się z tym konieczność ujęcia w planie postanowień, które umożliwią przyspieszenie realizacji projektów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, w tym również w zakresie sektora gazu ziemnego" - przekazał rzecznik rządu.

"Zwracamy uwagę, że dalsze podnoszenie i tak już ambitnych celów dla OZE wymaga przedstawienia nowych narzędzi, które umożliwią osiąganie nowych celów w praktyce" - dodał.

Rada Europejska ma też poruszyć temat nasilającego się kryzysu żywnościowego, który jest następstwem rosyjskiej inwazji. "Polska widzi potrzebę skoordynowania działań UE na rzecz usprawnienia funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, zwiększenia dostępności cenowej żywności oraz środków produkcji rolnej" - oświadczył rzecznik rządu.

"Popieramy podjęcie przez UE działań w celu wsparcia ukraińskiego sektora rolnego i ułatwienia eksportu żywności z Ukrainy różnymi szlakami lądowymi, w szczególności dotarcie do Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Adriatyku" - dodał Müller.

Unijni liderzy mają połączyć się też wideo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.