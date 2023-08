Premier: przyjąłem rezygnację Adama Niedzielskiego

Przyjąłem rezygnację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, funkcję tę zaproponowałem posłance Katarzynie Sójce - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce" - oświadczył szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze we wtorek wystąpi do prezydenta o dokonanie zmian w Radzie Ministrów i wyraził nadzieję, że niedługo będą mogły być sfinalizowane.

"Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu" - powiedział.

Wyraził przekonanie, że "jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".

"Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane" - dodał premier.

"Zależy mi na tym, żeby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia, prowadzone były bez przeszkód. Kontynuowanie procesu naprawy musi wiązać się ze zmianą personalną" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Na wtorkowym briefingu premier wskazywał, że "kontunuowanie procesu naprawy musi wiązać się ze zmianą personalną". "Chcę podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia. To był bardzo trudny czas, COVID-19, kiedy nowe, dodatkowe, bardzo skomplikowane zadania, których nikt wcześniej nie testował, nikt wcześniej się nie uczył, musiały być wykonywane" - zaznaczył szef rządu.

Wyraził nadzieję, że kompetencje zarządzania skomplikowanymi procesami, które nabył minister Niedzielski, będą jeszcze mogły być w przyszłości wykorzystane.