Premier: przyjęcie ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę jest kamieniem milowym na drodze do godnego życia seniorów

Przyjęcie projektu ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę jest kamieniem milowym na drodze do poprawy losu i do godnego życia dla naszych seniorów - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier ogłosił podczas konferencji prasowej, że rząd przyjął we wtorek projekt ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę.

"Dzisiaj na radzie ministrów przyjęliśmy 14. emeryturę jako stałe świadczenie - wcześniej było ono już przekazywane, ale od dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14-tkę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To jest fundamentalna zmiana" - stwierdził.

Przypomniał, że oprócz 13. i 14. emerytury rząd PiS wprowadził od początku marca największą w historii waloryzację oraz bezpłatne leki dla seniorów.

"Tak, jak przedstawił to prezes Jarosław Kaczyński na ostatniej konwencji programowej, od 1 stycznia 2024 (...) będziemy również poszerzać dostępność (bezpłatnych leków - PAP) o nowe kategorie wiekowe" - przypomniał.

"Dodam również emeryturę bez podatku do wysokości 2,5 tys. zł. To też jest wielkie osiągnięcie rządu PiS, bo netto środków na koncie emeryta jest więcej" - mówił Morawiecki.

Zdaniem premiera "solidarność międzypokoleniowa musi się manifestować w realnych krokach". "Nie podniesienie wieku emerytalnego, jak w czasach PO, i głodowe waloryzacje emerytur, tylko najwyższa historycznie waloryzacja, razem z 13-tką i 14-tką, z wyższą płacą netto, przekraczająca to wszystko, co boli nas najbardziej, czyli wysokie ceny i wysoka inflacja" - wymienił.

Według Morawieckiego przyjęcie tego projektu ustawy jest "kamieniem milowym na drodze do poprawy losu do godnego życia dla naszych babć i dziadków, którym jesteśmy winni wdzięczność".