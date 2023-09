Premier: przywróciliśmy elementarną sprawność instytucji państwowych

Przywróciliśmy elementarną sprawność i sprawczość instytucji państwowych, na czele z instytucjami finansowymi - powiedział w sobotę w Końskich premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił premier na konferencji programowej w Końskich (Świętokrzyskie) lata III RP to brak rozwoju gospodarczego Polski, "mnóstwo niesprawiedliwości, szklanych sufitów, wąskich gardeł, nieefektywności, mnóstwo niegospodarności i takiego poruszania się w +kisielu+, (...) tego, co wstrzymywało nasz rozwój".

"Aby przełamać tamte niemożności, ten imposybilizm, wprowadziliśmy wiele zasadniczych zmian. (...) Przywróciliśmy elementarną sprawność i sprawczość instytucji państwowych, na czele z instytucjami finansowymi" - wskazał szef rządu.

Jak mówił premier, poprzednicy doprowadzili do "gigantycznej luki budżetowej". "To oni właśnie przyczynili się do wielkiego marnotrawstwa" - dodał. "Ile to tysięcy dróg niewybudowanych lądowało w kieszeniach mafii VAT-owskich, cwaniaków rozliczających się w rajach podatkowych, ile zmarnotrawionych pieniędzy - ponad 200 miliardów złotych" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

autorzy: Aneta Oksiuta, Grzegorz Bruszewski

aop/ gb/ amac/