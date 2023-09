Premier: Pseudoelity III RP zamiast oddać hołd polskim żołnierzom i funkcjonariuszom, plują na polski mundur i bezczeszczą dobre imię Polski

Pseudoelity III RP zamiast oddać hołd polskim żołnierzom i funkcjonariuszom, promują film +Zielona granica+. Takie osoby jak pani Holland, pan Frasyniuk, pani Ochojska i wielu innych plują na polski mundur i bezczeszczą dobre imię Polski - napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku wpis, w którym odnosi się m.in. do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica", ale również zwraca się bezpośrednio do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

"Od dwóch lat trwa atak hybrydowy na naszą wschodnią granicę. Polska jest bezpieczna dzięki błyskawicznej budowie muru na granicy z Białorusią oraz skutecznej i pełnej poświęcenia służbie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Krytykujący ich nie wiedzą nawet jak trudne jest to zajęcie - 24 godzinne zmiany, spanie w nierzadko złych warunkach, w nieustannym stresie, z dala od rodziny" - zaznaczył szef rządu.

Podkreślił, że "pseudoelity III RP" zamiast okazać chroniącym granicę służbom wdzięczność, obrażają polski mundur. "Są jednak w Polsce ludzie - pseudoelity III RP - którzy zamiast oddać im hołd i wdzięczność, promują dzisiaj film +Zielona granica+. Takie osoby jak pani Holland, pan Frasyniuk, pani Ochojska i wielu innych plują na polski mundur i bezczeszczą dobre imię Polski" - ocenił premier.

Morawiecki wskazał, że "zafałszowany obraz" trafi również do odbiorców za granicą. "Co ludzie za granicą mogą wiedzieć o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja w Polsce, jakie niebezpieczeństwa zgotowali nam Łukaszenka i Putin? Do wielu z nich dotrze jedynie ten skrajnie zafałszowany obraz" - napisał.

"To jest coś strasznego, co Tusk i cała jego ekipa chcą zrobić z Polską! Oni dzisiaj nam plują w twarz! Ujawniony ostatnio plan Platformy Obywatelskiej, który zakłada obronę na linii Wisły oznacza, że cała wschodnia część Polski byłaby zostawia na pastwę ruskich żołnierzy - niczym Bucza, Irpień, Borodzianka i inne. To m.in. takie miasta jak Świdnik, w którym dzisiaj spotkałem się z mieszkańcami" - podkreślił szef rządu.

We wpisie premier zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Dzisiaj chcę też powiedzieć prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, żeby nigdy więcej nie obrażał Polaków, tak jak zrobił to ostatnio podczas swojego wystąpienia w ONZ. Polacy nigdy na to nie pozwolą - a obrona polskiego dobrego imienia jest nie tylko moim obowiązkiem i honorem, ale też jednym z najważniejszych zadań rządu Rzeczypospolitej" - zaznaczył Morawiecki.

Na koniec szef rządu zaapelował do Polaków. "Narodzie polski, nie dajmy sobie wmówić tych wszystkich podłości, tego splugawienia, które wylewa się z mediów, tego gradu obelg, który na nas spada. Brońmy dobrego imienia Polski! Wzywam wszystkich do tego!" - zakończył premier.

