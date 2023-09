Premier: pytajcie naszych przeciwników politycznych: co z pieniędzmi z wyprzedaży majątku narodowego

Na spotkaniach naszych przeciwników politycznych pytajcie o to, gdzie się podziały pieniądze z wyprzedanego majątku narodowego; zabrane wam wszystkim pieniądze z OFE oni sobie skonsumowali w budżecie - mówił w piątek w Tomaszowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami apelował, by na spotkaniach organizowanych przez przeciwników politycznych PiS pytać o wyprzedaż majątku narodowego. "Idźcie na te spotkania, zachowujcie się kulturalnie. Nie tak, jak oni się zachowuj, bo oni zachowują się fatalnie. Zadawajcie tylko jedno pytanie: co się podziało z tymi pieniędzmi, gdzie one były zakopane?" - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że ma na myśli środki "z wyprzedanego majątku narodowego, zabrane pieniądze z OFE". "Zabrane wam wszystkim pieniądze z OFE oni sobie skonsumowali w budżecie. Czy Polacy coś z tego mieli? Nic z tego nie mieli" - zaznaczył Morawiecki. "Waloryzację 2,50 - tutaj pani powiedziała - no właśnie, taką waloryzację mieli Polacy za to" - powiedział premier.

"My głośno powiedzmy, co myślimy o wyprzedaży majątku. Czy chcemy wyprzedaży majątku?" - zapytał premier, nawiązując do jednego z pytań referendalnych. "Nie" - odkrzyknęli uczestniczy wiecu.

"Dlatego, szanowni państwo, to referendum jest takie ważne" - stwierdził.

15 października - w dniu wyborów parlamentarnych - odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" oraz "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".