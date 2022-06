Premier: Rada Europejska o wojnie i groźbie głodu oraz kandydaturze Ukrainy do UE

Głównymi tematami szczytu Rady Europejskiej będą wojna na Ukrainie oraz związana z nią groźba głodu i potencjalna migracja oraz przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier w poniedziałek TVP Info poinformował, że tematem numer spotkania Rady Europejskiej, która rozpoczyna się w czwartek w Brukseli, będzie Ukraina.

"Ale także inne kwestie związane z wojną na Ukrainie, czyli transport zboża, po to żeby zapobiec zawczasu tej potencjalnie wielkiej fali migracji, która grozi z Afryki, z Bliskiego Wschodu, ze względu na brak zboża i głód, który tam może zapanować" - podkreślił Morawiecki.

Powołując się na swoje rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz z przywódcami głównych krajów UE, premier wyraził przekonanie, że Ukraina ma szansę otrzymać status państwa kandydującego do członkostwa w Unii.

"Ukraina potrzebuje takiej nadziej, nadziei na to, aby kiedyś, w nie tak dalekiej przyszłości, móc dołączyć do Unii Europejskiej. Polska jest jednym z głównych ambasadorów UE. Walka na Ukrainie jest walką także o naszą wolność, o naszą suwerenność. My to doskonale rozumiemy i dlatego działamy ręka w rękę" - dodał szef rządu.

Dwudniowe spotkanie przywódców państw i rządów ma się rozpocząć w czwartek w Brukseli. Jak się dowiedziała PAP, Rada Europejska w konkluzji ze szczytu ma stwierdzić, że "Rosja, traktując żywność jako broń ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywołany przez nią światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego". W konkluzji ma się znaleźć wezwanie Rosję do natychmiastowego zaprzestania atakowania obiektów rolniczych i wywożenia zbóż oraz odblokowania Morza Czarnego, zwłaszcza portu w Odessie, aby umożliwić eksport zboża i operacje żeglugi handlowej.

Rada Europejska ma podkreślić, że sankcje UE wobec Rosji umożliwiają swobodny przepływ produktów rolnych i spożywczych oraz dostarczanie pomocy humanitarnej, w deklaracji ma się znaleźć także zapewnienie o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy.

W ubiegły piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.