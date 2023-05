Premier: razem walczymy o przywrócenie pokoju i stabilności; dziękuję naszym amerykańskim sojusznikom

Razem z USA walczymy o to, aby przywrócić pokój i stabilność, to jest dla mnie rzecz absolutnie fundamentalna. Dziękuję naszym amerykańskim sojusznikom za to, że dotrzymują słowa - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu odwiedził w środę w Poznaniu Camp Kościuszko - bazę wojskową, w której od 2020 r. mieści się wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA, a także pierwszy stały garnizon tych wojsk w Polsce.

"Jest to kolejna, 11 lokalizacja amerykańska w Polsce. Świadczy to o bardzo mocno postępującej współpracy pomiędzy naszymi dwoma armiami. Dla mnie jest symbolem, że nazywamy to miejsce +Camp Kościuszko+ imieniem bohatera naszej niepodległości, ale także niepodległości USA" - mówił premier.

Zwrócił przy tym uwagę, że agresja Rosji stworzyła nowe niebezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. "I to, że razem walczymy o to, aby przywrócić pokój, aby przywrócić stabilność (...) jest dla mnie rzeczą absolutnie fundamentalną. Dziękuję naszym sojusznikom amerykańskim za to, że dotrzymują słowa" - mówił premier.