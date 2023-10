Premier: referendum to święto demokracji

Referendum to święto demokracji. To akt, poprzez który obywatele mogą siebie najlepiej wyrazić w danej sprawie. My tylko prosimy Polaków, żeby wypowiedzieli się o tym, co sądzą o zaporze na granicy czy nielegalnej imigracji - powiedział we wtorek w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

Premier zachęcał do głosowania w referendum i podkreślał jego znaczenie. "Referendum to święto demokracji. To akt, poprzez który obywatele mogą siebie najlepiej wyrazić w danej sprawie" - wskazał.

Jego zdaniem, "opozycja powinna nazywać się antydemokratyczną, skoro namawia do bojkotu referendum". Ocenił, że w ten sposób chce ona ukryć swoje prawdziwe zamiary. "Gdyby nie chcieli ich ukryć, to głosowaliby za uchwałą o referendum, a oni chcą wpuścić nielegalnych imigrantów" - powiedział. Stwierdził, że pytanie referendalne o nielegalną imigrację zyskuje na znaczeniu ze względu na wybuch wojny w Izraelu.

"My tylko prosimy Polaków, żeby wypowiedzieli się o tym, co sądzą o zaporze na granicy czy nielegalnej imigracji" - podkreślił.

"Na ostatniej Radzie Europejskiej bardzo często myślałem o referendum i zaproponowałem wszystkim premierom, żeby wszyscy zorganizowali u siebie referendum" - wskazał Morawiecki. "Zresztą prezydent Francji zastanawia się, czy nie przeprowadzić referendum dotyczącego nielegalnej imigracji u siebie w kraju. Jest to jak najbardziej pożądany krok" - przyznał.

Referendum odbędzie się już w niedzielę 15 października - równocześnie z wyborami parlamentarnymi. Na karcie pojawią się cztery pytania dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy polko-białoruskiej i przyjęcia nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.