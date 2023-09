Premier Republiki Korei: nasza relacja z Polską jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Nasza relacja z Polską jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej; mamy nadzieję na zacieśnianie współpracy w takich obszarach jak energetyka, infrastruktura, przemysł zbrojeniowy czy odbudowa Ukrainy - powiedział premier Republiki Korei Han Duck-soo podczas Forum w Krynicy.

W środę premier Korei Południowej wraz z prezydentem Andrzejem Dudą oraz prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą wziął udział w otwarciu Krynica Forum 2023. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że "Polska jest bardzo ważnym partnerem Korei w Europie".

Jak przypomniał, prezydent Korei Płd. Yoon Suk Yeol odwiedził Polskę w lipcu, on zaś zaledwie dwa miesiące później. "Nasza relacja strategiczna jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, co wynika z wyzwań geopolitycznych i gospodarczych, przed jakimi stoi wolność i demokracja na całym świecie" - ocenił.

"Jestem przekonany, że będzie to doskonała platforma do zacieśniania współpraca w kluczowych obszarach jak energia, infrastruktura, współpraca zbrojeniowa i odbudowa Ukrainy" - powiedział. Nawiązał do historii wojny koreańskiej: "Nasz kraj był wtedy zrujnowany; bez wsparcia społeczności międzynarodowej i ONZ nie przetrwalibyśmy agresji ze strony naszych północnych sąsiadów" - przypomniał.

"Chcemy teraz oddać społeczności świata to, co my sami od niej otrzymaliśmy. Kierowani tym poczuciem odpowiedzialności określamy naszą strategię tak, by działać na rzecz pokoju i dobrobytu na całym świecie. Uważamy, że jest to nas obowiązek" - zadeklarował premier Korei. Przypomniał, że na niedawnym szczycie G20 Korea Południowa zadeklarowała 300 mln dolarów wsparcia dla Ukrainy w przyszłym roku i kolejne 2 mld w ramach pomocy długoterminowej.

Jak dodał, w obliczu zmiany struktury bezpieczeństwa na świecie i narastających zagrożeń Korea Południowa musi stać "ramię w ramię" z państwami europejskimi. Dodał, że Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną. Zwrócił też uwagę na zagrożenia związane z intensywnym rozwojem programu zbrojeń nuklearnych Korei Płn. oraz działań hakerskich, prowadzonych także w Europie. Jak dodał, prezydent Republiki Korei w zeszłym i w tym roku obecny był na szczycie NATO, a Korea podpisała porozumienie o współpracy z Sojuszem.

Krynica Forum 2023 to wydarzenie łączące biznes, politykę i środowisko akademickie. Odbędzie się w dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju.