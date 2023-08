Premier: robimy wszystko na rzecz rozwoju kraju; to nas różni od partaczy i leni z PO

Staramy się naprawdę robić wszystko na rzecz rozwoju kraju. To jest różnica między partaczami, leniami z Platformy Obywatelskiej, a nami - podkreślił na spotkaniu z mieszkańcami Kolbuszowej (woj. podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

W piątek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Kolbuszowej. Podczas przemówienia szef rządu zwrócił się do zgromadzonych z prośbą, aby pytali swoich przyjaciół, sąsiadów, rodziny, także i przeciwników politycznych, "gdzie podziały się pieniądze z wyprzedanego majątku polskiego" za rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. "Czy Polska będzie dalej wyprzedawana, jak w czasach Platformy, gdy sprzedano kilkaset firm. W jednym z opracowań widziałem, że prawie tysiąc firm zostało sprzedanych w czasach Platformy. Za wiecie ile? Za 58 miliardów złotych" - mówił premier.

"A gdzie są te pieniądze, które oni zabrali z OFE, 155 miliardów? To też jest pytanie do Platformy Obywatelskiej. Zadawajcie to pytanie, bo są to gigantyczne kwoty niezwiązane z tym, o czym mówiliśmy przez lata, które też powinny być na tej szali wagi położone po ich stronie jako pasywa. Jako to co zmarnowali, albo rozkradli. Czyli kradzione pieniądze przez mafie vatowskie, przestępców podatkowych" - podkreślił szef rządu.

"Tam były ukryte te pieniądze. Te gigantyczne środki przeznaczyliśmy dla Polaków, na rozwój, żeby Polska rozwijała się niezależnie od Unii Europejskiej. I to się nam udaje" - dodał.

Zaznaczył przy tym, że Polska będzie korzystać z funduszy europejskich. "One są ważne, ale nie jesteśmy już tak zależni od finansowania z zagranicy, jak byliśmy" - ocenił.

"To jest różnica między partaczami, leniami z Platformy Obywatelskiej, a nami. My staramy się naprawdę robić wszystko na rzecz rozwoju kraju" - wskazał.

"Popełniamy błędy, ja sam na pewno również. I chce za nie przeprosić, za wszystkie błędy, za potknięcia. Warto za nie przeprosić, ale niech każdy uczciwie popatrzy na Polskę sprzed siedmiu lat i tą dzisiaj" - dodał Mateusz Morawiecki.