Premier: rodzice zastępczy są superbohaterami

Rodzice zastępczy są superbohaterami, walczącymi z emocjami, nieufnością, traumami, lękami; to jest coś niewyobrażalnego - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce.

Szef rządu wskazał, że rodzice zastępczy nie tylko dzielą się wielkim sercem ze swoimi podopiecznymi, ale także wykonują ciężką pracę.

"Dla mnie jesteście superbohaterami, którzy walczą nie z komiksowymi czarnymi charakterami, ale walczą z emocjami, nieufnością, traumami, lękami, przezwyciężają te lęki. To coś niezwykle wielkiego" - podkreślił Morawiecki.

Podziękował rodzicom zastępczym i przekazał im wyrazy uznania. "Kiedy rodzi się dziecko, to troszeczkę jest inaczej, to nieznana karta. A wy, rodziny zastępcze, często przyjmujecie te dzieci już z pełnym bagażem bólu, musicie przezwyciężać te problemy, z którymi oni przyszli do was. To jest coś niewyobrażalnego" - powiedział premier.

Podziękował również opiekunom z domów dziecka. "Wprawdzie nastąpiła w ostatnich latach pewna pożądana zmiana, zmniejszenie tych dużych placówek opiekuńczych, ale wiem doskonale, że one cały czas są, podzielone na mniejsze jednostki" - zaznaczył.