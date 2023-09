Premier: rodzina fundamentem właściwej polityki społecznej; będziemy ją kontynuować

Rodzina i polityka rodzinna są fundamentem właściwej polityki społecznej. My będziemy kontynuować tę politykę - zapewnił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w ramach codziennych nagrań zamieszczanych w mediach społecznościowych opublikował krótki film zarejestrowany podczas spotkania w domu jednej z rodzin z Imielina w woj. śląskim.

"Rodzina i polityka rodzinna są fundamentem właściwej polityki społecznej" - zaznaczył premier.

"My będziemy kontynuować tę politykę. Nasze programy lekowe obejmują też dzieci od urodzenia do 18. roku życia. Tam szereg różnych leków będzie można otrzymać bezpłatnie. Także rodzicom w wielu domach będzie dużo łatwiej. My już to wdrożyliśmy. Obiecaliśmy w maju i już jest to zrealizowane od początku września" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił też, że do właściwego rozwoju państwa potrzebny jest rozwój bezpieczeństwa.

"Żeby dzieci, młodzi ludzie mogli się rozwijać spokojnie musi być ten fundament bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, a także bezpieczeństwo finansowe, które gwarantuje polityka rodzinna. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że naprawiliśmy budżet państwa" - mówił szef rządu.

"Tutaj na Śląsku potężne inwestycje w bezpieczeństwo są czynione. To Siemianowice Śląskie, to Bumar-Łabędy w Gliwicach. (...) To oznacza więcej miejsc pracy" - mówił.

