Premier: Rosja toczy wojnę przeciwko Ukrainie, ale także UE

Władimir Putin i Rosja rozpętali wojnę przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie ta wojna toczona jest przeciwko Europie, przeciwko UE - mówił w czwartek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wziął w czwartek udział w spotkaniu Procesu Berlińskiego, czyli procesu integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

"Dla nas to bardzo ważne, bo trzy z sześciu państw Bałkanów Zachodnich to państwa należące do NATO. A więc poszerzamy przestrzeń bezpieczeństwa" - mówił Morawiecki podczas briefingu dla polskich mediów. Premier ocenił również, że integracja Bałkanów Zachodnich z UE opłaca się polskim przedsiębiorcom i jest dobre dla polskiej gospodarki.

Morawiecki relacjonował, że podczas szczytu mówił przede wszystkim o wpływie rosyjskiej agresji na Ukrainę na kryzys energetyczny. "Dzisiaj jesteśmy w momencie głębokiej współzależności pomiędzy tym, co dzieje się na południu, na zachodzie, na północy a tym, co dzieje się na wschodzie" - dodał.

"Putin i Rosja rozpętali wojnę przeciwko Ukrainie, ale jednocześnie ta wojna toczona jest przeciwko Europie, przeciwko UE. Ta wielka inflacja, ten atak gospodarczy, atak na nasze systemy energetyczne, atak propagandowy (...) - ten atak rosyjski jest bardzo widoczny. Nie można mu zaprzeczać. Ten, kto mu zaprzecza, leje wodę na młyn propagandy rosyjskiej" - mówił Morawiecki.

W tym kontekście wskazywał na potrzebę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz niezależność energetyczna całej Europy od Rosji.