Premier: Rosja wydestylowała z najnowszej historii wszystko, co najgorsze

Rosja wydestylowała z najnowszej historii świata, zwłaszcza XX wieku, wszystko co najgorsze. Imperializm, kolonializm i w skrajnej postaci nacjonalizm, to są te najgorsze odsłony nowożytnej historii - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki wskazał we wtorek podczas dorocznej Narady Ambasadorów RP, że gdy patrzy na Rosję po 24 lutego - kiedy zaatakowała ona Ukrainę - to widzi "bardzo wyraźnie to ohydne oblicze kolonializmu, tę próbę zdominowania państw ościennych po to, żeby wysysać z nich soki żywotne".

"Niestety, taka jest dziś polityka Rosji - odbudowa imperium rosyjskiego, czerpanie z tych dwóch wielkich dla nich tradycji, okrutnych dla nas, czyli wielkiej Rosji carów oraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i Związku Sowieckiego".

Zdaniem premiera "to wszystko powoduje, że dzisiaj jest to starcie dwóch cywilizacji". "To starcie odbywa się również na polu informacyjnym i propagandowym" - wskazał szef rządu.

"Jesteśmy na wojnie informacyjnej. Państwo, jako obywatele RP, którzy albo żyli w PRL, albo macie wiedzę o PRL, wiecie doskonale, jak bardzo trudno walczy się z potężną falą propagandy - propagandy wszechogarniającej, wciskającej się wszędzie, inteligentnej, a taka jest właśnie ruska propaganda" - ocenił premier, zwracając się do zgromadzonych.