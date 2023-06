Premier rozmawiał z szefem MSZ Rwandy o rozwoju współpracy dwustronnej

Rozwój współpracy dwustronnej, w szczególności perspektywy zwiększenia wymiany handlowej, inwestycji, a także szkolnictwa wyższego - były tematami poniedziałkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Vincentem Birutą, ministrem spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Rwandy.

O rozmowie poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w komunikacie. Jak przekazał, podczas spotkania w KPRM poruszone zostały najważniejsze kwestie współpracy dwustronnej, w szczególności perspektywy zwiększenia wymiany handlowej, inwestycji, a także szkolnictwa wyższego.

"Stosunki polsko-rwandyjskie rozwijają się dynamicznie. Zależy nam na dalszym poszerzaniu szeroko rozumianej współpracy z Republiką Rwandy" - podkreślił Müller.

Rzecznik rządu zaznaczył w komunikacie, że Rwanda to atrakcyjne miejsce w Afryce pod względem inwestycyjnym, m.in. z uwagi na stabilność polityczną oraz wzrost gospodarczy. Kraj ten co roku notuje wzrost PKB na poziomie 8 proc., dzięki temu jego rynek tworzy perspektywy do rozwoju firm również z Polski.

Premier Morawiecki wraz z ministrem Birutą odnieśli się również do sytuacji geopolitycznej. "Zgodzili się, że skutki agresji rosyjskiej na terenie Ukrainy mają wymiar dużo szerszy niż region Europy Wschodniej. Przykładem są zakłócenia łańcuchów dostaw żywności do wielu krajów - w tym wielu afrykańskich. Szef polskiego rządu zadeklarował dalsze wsparcie działań międzynarodowych, które mają na celu przezwyciężyć kryzys wywołany przez Rosję. Polska w dalszym ciągu będzie walczyć z dezinformacją i dążyć do zawarcia pokoju" - poinformował rzecznik rządu.