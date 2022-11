Premier: rozmowa podczas RBN była dobra, większość opozycji dobrze reagowała na naszą politykę komunikacyjną

Rozmowa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego była dobra i merytoryczna; większość opozycji - niestety nie cała - ale większość dobrze reagowała na to, co i jak robimy, w jaki sposób prowadzimy naszą politykę komunikacyjną - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

W środę odbyło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z uderzeniem pocisku w Przewodowie przy granicy z Ukrainą. We wtorek po południu na terenie tej miejscowości spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Premier pytany był w środę wieczorem w TVP Info, czy na płaszczyźnie tego, co wydarzyło się w Przewodowie, na płaszczyźnie bezpieczeństwa Polski, uda się wypracować jakieś porozumienie z opozycją i ta współpraca będzie się dobrze układać.

Morawiecki podkreślił, że rozmowa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego była dobra. "To była merytoryczna rozmowa. I ja w takiej sytuacji oczywiście też dochowuje wszelkich procedur, więc nie mogę za wiele mówić o tej dyskusji, bo ona się odbywała w utajnionym trybie proceduralnym. Ale dziś większość opozycji - niestety nie cała - ale większość reagowała dobrze na to, co i jak robimy, w jaki sposób prowadzimy naszą politykę komunikacyjną" - podkreślił szef rządu.

Według niego, gdyby rząd zrobił tak, jak chciała część opozycji i część mediów, która próbowała wymusić natychmiastową reakcję, na to, co się stało i stwierdził, że był to atak ze strony Rosji, to "dzisiaj połykalibyśmy język prawdopodobnie, przynajmniej w znacznym stopniu musielibyśmy reinterpretować tamte zdarzenia".

"Więc, to jest budujące, ale również bardzo budujące były moje rozmowy z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlsem Michelem, z premierami, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wszystkie te rozmowy potwierdziły solidarność naszego sojuszu, ale także gotowość naszych partnerów do niesienia nam pomocy, także do wsparcia na wszelkich możliwych poziomach i to jest rzeczywiście bardzo budujące" - podkreślił Morawiecki.

"Jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, tak możemy powiedzieć, i na tym wstępnym etapie ten sojusz zadziałał" - zapewnił premier.

We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele polskich władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji zginęło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

Jak poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie - to intencjonalny atak na Polskę i nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję. Jak przekazał prezydent "jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej, czyli była użyta przez siły obronne ukraińskie".