Premier: rozwiązaniem nielegalnej migracji nie może być jej zalegalizowanie

Rozwiązaniem nielegalnej migracji nie może być jej zalegalizowanie; wspólnie kładziemy nacisk na ochronę zewnętrznych granic UE - mówił premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Katowicach po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych.

W czwartek w Katowicach pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Podczas wspólnej konferencji prasowej, szef polskiego rządu kontynuując wątek solidarności stwierdził, że powinna mieć ona również odzwierciedlenie w wieloletnich ramach finansowych.

Jak mówił, powinny być dodatkowe środki na przyjętych uchodźców z Ukrainy. "Żeby nie było takiej nierównowagi, dyskryminacji, że kara za nieprzyjętego nielegalnego migranta to 22 tys. euro, a za przyjęcie jednego uchodźcy otrzymujemy stukrotnie mniejszą kwotę" - wskazał.

Premier Morawiecki podkreślił jednocześnie, że rozwiązaniem nielegalnej migracji nie może być jej zalegalizowanie. "Dlatego wspólnie kładziemy nacisk na to, na czym powinien opierać się model; nasze wysiłki muszą się skoncentrować na ochronie zewnętrznych granic UE, na finansowaniu infrastruktury, rozwoju tych państw za granicą, także kierowaniu pomocy humanitarnej tam gdzie ona jest najbardziej potrzebna, i na wdrożeniu konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018 r." - zaznaczył.

Zdaniem polskiego premiera, UE potrzebuje zmian, które "zdejmą gorset paraliżujący działania jednolitego rynku, przywrócą zaufanie do unijnych instytucji".

"Dla Polski więcej Unii, to Unia powiększona o kraje bałkańskie, zachodnie Bałkany, o Mołdawię, o Ukrainę, a nie Unia większa poprzez rozrost biurokracji. Unia większa poprzez rozrost instytucji, to Unia, która prowadzi donikąd" - ocenił.

Morawiecki mówił też, że należy ograniczać kompetencje UE do tych, jakie były określone w Traktatach, a nie przekazywać kolejne kompetencje do Brukseli. "To my najlepiej wiemy w państwach członkowskich, co jest najlepsze dla nas" - wskazał.

Podkreślił również, że "zasada jednomyślności, to dla nas, dla Polski, zawór bezpieczeństwa chroniący mniejsze państwa przed dominacją większych i podkreślająca, że w sytuacji kiedy są bardzo gwałtowne, znaczące różnice zdań w ważnych sprawach musimy starać się wypracowywać konsensus".

"Unia Europejska to wspólnota interesów, a nie wspólna praca na rzecz interesów tych największych, najsilniejszych państw. Unia jest cenna, dopóki, dopóty wszyscy mają szansę realizować swoje interesy" - podkreślił.

Premier Morawiecki relacjonował, że podczas czwartkowego spotkania dużo czasu poświęcono tematowi bezpieczeństwa. W tym kontekście wskazał na kwestię wyłączenia wydatków na obronność z klauzul o dopuszczalnym poziomie deficytu budżetowego. Podkreślał też, że Ukraina i państwa graniczące z Rosją stanowią dziś kordon bezpieczeństwa całej Wspólnoty.