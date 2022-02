Premier: rozwijamy własne zdolności, stawiamy na sojusze

Polska rozwija własne zdolności obronne, stawia na sojusze, apeluje o jedność Europy, to najlepsza droga do bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w piątek podcaście nawiązując do wizyty premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i rozmów o sytuacji wokół Ukrainy.

"Razem z premierem Wielkiej Brytanii stoimy na stanowisku, że nie da się zbudować bezpiecznej przyszłości naszych dzieci, jeśli ktoś nieopodal prowadzi politykę opartą na agresji i podboju" - powiedział premier.

Dodał, że od listopada ub.r. podczas swych wizyt w europejskich stolicach "nakreślał obraz sytuacji na wschodzie i zagrożenia identyfikowane przez polski rząd". "Pokłosiem tych wydarzeń, a także prowadzonej przez nas na wielu poziomach kampanii dyplomatycznej, była właśnie wczorajsza wizyta premiera Johnsona oraz decyzja, że Brytyjczycy skierują do nas dodatkowych 350 żołnierzy, którzy będą strzec pokoju w Polsce i Europie" - powiedział premier.

W czwartek w Warszawie wylądowali pierwsi brytyjscy marines przysłani jako sojusznicze wzmocnienie. Morawiecki przypomniał, że Wielka Brytania wsparła polskie wojsko na granicy z Białorusią, wysyłając stu żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

"To czytelny gest, że konsolidacja NATO jest faktem, że w Europie liczą się nie tylko słowa, ale także czyny i że gra prezydenta (Rosji, Władimira) Putina na rozbicie jedności sojuszu nie powiedzie się" - oświadczył premier.

"Rosja, grożąc Ukrainie, grozi w istocie pokojowi całego kontynentu. Nie ma kraju, który wobec takiego zagrożenia mógłby pozostać obojętny" - zaznaczył. "Dziś jesteśmy w sytuacji, w której tuż za wschodnią granica NATO i UE może lada dzień dojść do eskalacji konfliktu zbrojnego. I dlatego potrzebujemy zdecydowanej i solidarnej postawy ze strony państw członkowskich" - podkreślił.

Premier stwierdził, że "w neoimperialnej logice nie ma granic, których nie dałoby się przekroczyć". "Dziś nacisk wywierany jest na Ukrainę, jutro to mogą być kraje Europy Środkowej, a pojutrze - Europy Zachodniej. Dlatego jako państwo polskie rozwijamy własne zdolności operacyjne, stawiamy na stabilne sojusze, apelujemy o jedność w Europie. To jest najlepsza droga do budowania naszego bezpieczeństwa w regionie i zabiegania o ład i pokój w wymiarze europejskim i globalnym" - powiedział Morawiecki.