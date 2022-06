Premier: "ruski mir" to ideologia zbrodnicza i niebezpieczna

Władimir Putin stworzył ideologię "ruskiego miru", zbrodniczą i niebezpieczną, z którą mierzymy się my, a jeszcze bardziej - w okrutny sposób doświadczany - naród ukraiński; zbrodnie, z którymi mamy do czynienia na Ukrainie, noszą znamiona ludobójstwa - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier wziął w piątek udział w spotkaniu klubów "Gazety Polskiej" w Spale (woj. łódzkie).

"Ja wiem doskonale, z jakiej tradycji wyrastacie państwo, wyrastamy my wszyscy, z tradycji patriotycznej. W tej tradycji jest miejsce na pamięć i dbałość o prawdę dotyczącą ludobójstwa na Wołyniu. I my nigdy nie zapomnimy tego i prawdy tej zawsze będziemy się domagać" - kontynuował premier.

"Ale dziś, na naszych oczach, z tego sponiewieranego też przez historię narodu ukraińskiego rodzi się w jego ramach nowy fundament, nowy mit założycielski - mit walki z Rosja, z tą samą Rosją, która chce zniszczyć Polskę. Dlatego dziś jednoczymy się w ich wysiłkach pokonania tego najeźdźcy, zbrodniarzy wojennych i - owszem, tak - ludobójców" - zaznaczył premier. "Bo te zbrodnie, z którymi mamy do czynienia na Ukrainie noszą znamiona ludobójstwa" - dodał.

"Spotykamy się w cieniu zupełnie nowej sytuacji - gdy świat wtrzymał oddech, dlatego że Putin otworzył puszkę Pandory. Putin i władza na Kremlu doszła do wniosku, że teraz trzeba doprowadzić do przesilenia" - powiedział. Według niego wynikało to z tego, że Rosjanie "widzieli, że przegrywają (...) ten wyścig - w dużym stopniu techniczny, technologiczny, przemysłowy, gospodarczy".

Jak mówił premier, ideologia "ruskiego miru" Putina czerpie z dwóch tradycji: Związku Radzieckiego i wielkiej Rosji. "Putin ubrał w nie ruski mir. Ale ten ruski mir, czyli ta rosyjska ideologia, jest ideologią zbrodniczą, niebezpieczną, która dziś pokazuje swoje najstraszniejsze oblicze. Z tym dziś mierzymy się my, a jeszcze bardziej - w okrutny sposób doświadczany - mierzy się z tym naród ukraiński" - powiedział Morawiecki.

"Dlatego uświadamiamy całemu światu, że Rosja wysublimowała, można rzec, wszystko, co najgorsze z nowożytnej historii XIX i XX wieku, a zwłaszcza XX wieku - imperializm, kolonializm i nacjonalizm" - powiedział szef rządu.