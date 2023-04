Premier: ruszyliśmy w trasę; będziemy rozmawiać o dokonaniach i planach na przyszłość

Ruszyliśmy w trasę, by rozmawiać o tym, czego udało się nam dokonać przez 8 lat i o naszych planach na przyszłość. Nasz program tworzymy w oparciu o spotkania z Polakami w całym kraju. Jesteście naszymi ekspertami - podkreślił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w opublikowanym w sobotę wpisie na Twitterze zamieścił cztery zdjęcia z odbytych w ostatnich dniach spotkań z mieszkańcami Polski.

"Ruszyliśmy już w trasę. Jesteśmy w różnych zakątkach Polski, po to, by rozmawiać o tym, czego udało się nam dokonać przez 8 lat i o naszych planach na przyszłość. Nasz program tworzymy w oparciu o spotkania z Polakami w całym kraju. To wy go piszecie i bardzo za to dziękuję. Jesteście naszymi ekspertami" - napisał premier na Twitterze.

Zaznaczył, że inwestycje lokalne wspierają i stymulują całą społeczność. "To nie tylko nowa lepsza droga czy wyremontowana szkoła (jak ta w Sulęcinie, gdzie razem z panem wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem byłem dziś rano). To nowe lokalne miejsca pracy i nowe zlecenia dla lokalnych przedsiębiorców. To działa jak koła zębate, które poruszają się nawzajem i współpracują ze sobą - tworząc nową przestrzeń do życia. Taką, w której chce się żyć i można się rozwijać" - napisał premier.

Wskazał przy tym, że "inwestycje w województwie lubuskim to także m.in.: stadion lekkoatletyczny, niezwykle ważna droga S3 od Świnoujścia (za chwilę będzie tam tunel) na południe do Lubawki, obwodnica aglomeracyjna w Zielonej Górze czy specjalne strefy ekonomiczne, tak ważne dla przyciągania nowych przedsiębiorców. Otworzyliśmy Polskę na układ komunikacyjny północ-południe, co daje znakomite szanse rozwojowe".

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są z nami, wszystkim wam, którzy w pocie czoła budujecie przyszłość naszej ojczyzny. Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zobowiązujemy się, że jeśli powierzycie nam stery rządów po raz kolejny, to będziemy kontynuować i zwiększać te wielkie programy lokalne, dla Polski lokalnej, Polski za rogiem. Jesteśmy zjednoczoną drużyną, i jako taka, idziemy do wyborów" - zaznaczył szef rządu.

W sobotę w Janowie Lubelskim prezes PiS Jarosław Kaczyński zainicjował nową akcję PiS: "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". W jej ramach politycy tego ugrupowania wyruszyli w Polskę, by mówić, co rząd Zjednoczonej Prawicy przez osiem lat rządów zrobił dla Polski lokalnej. Jest to nowy format organizowanej przez PiS od kilku miesięcy akcji "Przyszłość to Polska", tym razem skierowanej głównie do Polski lokalnej.