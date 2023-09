Premier: rząd PiS będzie kontynuował i rozwijał politykę senioralną (aktualizacja)

Rząd PiS będzie robił wszystko, aby kontynuować i rozwijać wielką i szeroką politykę senioralną – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że dzięki obniżeniu wieku emerytalnego emeryci mają więcej czasu dla swoich rodzin.

Szef rządu, który spotkał się w sobotę z seniorami z Bielska-Białej, powiedział, że emeryci i seniorzy są grupą najbardziej zasłużoną dla polskiego społeczeństwa.

"Rząd PiS będzie robił wszystko, aby kontynuować i rozwijać naszą wielką i szeroką politykę senioralną. Dla dobra naszych seniorów, ale też wszystkich rodzin, które są wtedy szczęśliwe" - podkreślił premier.

Jak dodał, dzięki obniżeniu wieku emerytalnego babcie i dziadkowie mają więcej czasu dla swoich wnuków. "Chcemy tę naszą polityką senioralną kontynuować i będziemy po 15 października, jeżeli taka będzie decyzja wyborców" - zaznaczył Morawiecki.

Wymienił przy tym działania PiS dla poprawy warunków życia seniorów. "To są najwyższe waloryzacje, to jest emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł miesięcznie. To jest też 13. emerytura, teraz 14. emerytura, która we wrześniu trafia na konta emerytów. Ale to też jest to wszystko, co wiąże się z naszym życiem kulturalnym, duchowym, pozamaterialnym. To są szkoły tańca, różne wyjazdy, ogniska, teatr film rękodzieło" - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier w Bielsku-Białej spotkał się z seniorami w kawiarni charytatywnej, którą prowadzi Stowarzyszenie Aktywnych Polaków. Jego wiceprezes Michał Guzdek powiedział PAP, że to pierwsze takie miejsce w mieście i drugie w Polsce.

"Kawiarenka powstała po wybuchu wojny na Ukrainie. Początkowo chcieliśmy stworzyć miejsce dla dzieci z rodzin, które przyjechały do Bielska-Białej, uciekając przed bombami, aby mogły się oderwać od złych wspomnień. Dzięki ministerstwu rodziny otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Aktywni Plus oraz +Razem możemy więcej+. Teraz spotykają się tu także polskie dzieci oraz seniorzy. Integrujemy społeczność" - powiedział Guzdek.

Wiceprezes SAP dodał, że w kawiarence prowadzone są m.in. zajęcia aktorskie dla seniorów. "Seniorzy zrealizują film o seniorach dla seniorów. Premiera będzie na dużym ekranie" - dodał. Zorganizowany zostanie też pokaz mody.

W kawiarence prowadzone są zajęcia m.in. z wyszywania, makramy, decoupagu i z malarstwa. "Spotykamy się codziennie w godzinach popołudniowych" - dodał Michał Guzek.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę