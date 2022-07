Premier: rząd PiS koncentruje się na utrzymaniu bezpieczeństwa Polski i polskich rodzin

Rząd PiS koncentruje się obecnie na utrzymaniu bezpieczeństwa Polski i polskich rodzin, mimo wielkich kłopotów, które rzeczywiście widać wokół nas i w Polsce, i w innych krajach. Nie chowamy głowy w piasek - powiedział w piątek w Ostrołęce premier Mateusz Morawiecki.

Premier zauważył, że ludzie dzielą się na tych, którzy w sytuacji kryzysu chowają głowę w piasek oraz tych, którzy starają się robić, co w ich mocy, by wyjść z tarapatów. "Dziś mamy dokładnie taki czas, że warto się zastanowić: jak to było w minionych kryzysach, można powiedzieć, paręnaście lat temu - kryzys w latach PO 2008-2009" - powiedział Morawiecki. Dodał, że porównać tamten kryzys do obecnego to tak, jakby porównać "małą mżawkę czy kapuśniaczek do wielkiego sztormu na morzu".

"Co wtedy zrobił rząd PO? Nie pamiętacie? Ja się nie dziwię, bo trudno było cokolwiek sobie przypomnieć. Niewiele zrobił, można powiedzieć, że zgoła nic" - ocenił premier.

"I oni mówią dziś, że sobie by dziś (poradzili) w tym kryzysie - który jest kryzysem rzeczywiście stulecia - najpierw Covid, (...) potem atak na granicę białorusko- polską, czyli prowokacja Łukaszenki i Putina, a potem przyszło to, co najgorsze - czyli wojna na Ukrainie, destabilizacja" - kontynuował Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "dziś rząd PiS koncentruje się na jednym - na utrzymaniu bezpieczeństwa Polski i polskich rodzin, bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin, mimo tych wielkich przypadłości, wielkich kłopotów, które rzeczywiście wokół nas widać i w Polsce, i w innych krajach". "Staramy się znajdować najlepsze sposoby, by zaradzić tym kłopotom, w których jesteśmy" - wskazał.

Premier zwrócił uwagę, że każda polska rodzina zastanawia się dziś m.in. nad tym, po ile będzie benzyna, gaz, cukier, mąka, chleb. "My o tym wiemy i nie chowamy głowy w piasek, tylko staramy się podjąć te działania, które mogą doprowadzić do poprawy losu Polaków" - zaznaczył Morawiecki.