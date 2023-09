Premier: rząd PO-PSL nie wierzył w polską armię, dlatego linia Wisły była linią śmierci w czasach Tuska

Rząd PO-PSL nie wierzył w polską armię, dlatego linia Wisły była linią śmierci w czasach Donalda Tuska. Ich doktryna, zakładająca obronę na linii Wisły, to chyba jedyna doktryna obronna w historii świata od razu zakładająca kapitulację - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Dęblinie.

W poniedziałek szef rządu odwiedził Dęblin, gdzie mieści się baza szkolna polskich Sił Powietrznych oraz Lotnicza Akademia Wojskowa.

Podczas wystąpienia premier podkreślił, że w Dęblinie szkoleni są m.in. piloci przygotowywani do samolotów, które dopiero wchodzą lub wejdą na wyposażenie polskich Sił Powietrznych, w tym myśliwców F-35 i koreańskich FA-50. "Polska musi przewagą techniczną, przewagą technologiczną nadrobić dysproporcje ludnościowe między nami a Rosją. To jest możliwe. Na świecie jest dzisiaj kilka takich miejsc, gdzie mniejszy kraj, ale odpowiednio uzbrojony, zapewnia sobie bezpieczeństwo przed potencjalnymi agresorami, którzy są dużo bardziej liczni" - mówił Morawiecki.

"Dlatego inwestujemy potężne środki w polską armię. Jakie to środki? Z poziomu 37 mld zł za czasów PO ten wzrost w tym roku sięgnął 137 mld zł. (...) A w przyszłym roku będzie to ponad 150 mld zł. Ta skala jest przeogromna" - podkreślił premier.

Według Morawieckiego rząd PO-PSL "nie wierzył w polską armię". "Dlatego likwidowali jednostki wojskowe, tutaj, na wschodzie Polski w szczególności. Po drugie, nie stać ich było na to - przez ich budżet przeciekały pieniądze jak przez durszlak" - wskazywał.

"My rozpoczęliśmy naszą wielką reformę państwa od reformy budżetu, pogonienia mafii vatowskich - i to stamtąd czerpiemy dzisiaj pieniądze właśnie na jednostkę taką, jak ta w Dęblinie" - podkreślił.

Według Morawieckiego "to, co robił (Donald) Tusk z polską armią to była jedna wielka kpina". "Również dlatego, że przygotowali specjalną doktrynę obronną - tylko to jest jedyna doktryna obronna chyba w historii świata, która od razu zakłada kapitulację. Ta linia, na której oni chcieli się bronić, to była linia Wisły; Dęblin leży po wschodniej strony Wisły - też miał paść ofiarą, podobnie jak całe województwo lubelskie, znaczna ogromna część Polski miała paść ofiarą ruskiego ataku - dlatego, że nie mieli pieniędzy, nie wierzyli w polskie siły, nie wierzyli w polską armię. Dlatego linia Wisły była linią śmierci w czasach Donalda Tuska" - powiedział premier.

"Strzeżmy się przed takimi niebezpiecznymi planami; strzeżmy się tych niebezpiecznych ludzi. Polska musi się rozwijać swobodnie i spokojnie, a do tego potrzebujemy tej bazy, tego fundamentu, jakim jest silna polska armia" - oświadczył Morawiecki.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę