Premier: rząd podejmuje nieustanne wysiłki, by umiędzynarodowić temat odszkodowań od Niemiec

Rząd podejmuje nieustanne wysiłki, by umiędzynarodowić temat odszkodowań za straty wojenne od Niemiec - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jest to fundamentalnie ważna sprawa dla wszystkich Polaków – podkreślił.

Szef rządu w poniedziałek - na konferencji prasowej przed wylotem do Berlina - był pytany o kwestię odszkodowań od Niemiec i kolejne planowane kroki w tej sprawie.

Premier powiedział, że rząd podejmuje nieustanne wysiłki, by umiędzynarodowić ten temat i będzie to robił nadal, ze zdwojoną siłą, "zwłaszcza po otrzymaniu noty od Republiki Federalnej Niemiec". "Jest to fundamentalnie ważna sprawa dla wszystkich Polaków" - zaznaczył.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

3 stycznia br. MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę z 3 października 2022 r. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

10 stycznia wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk przekazał, że rząd zwróci się do Kongresu USA - komisji, senatorów i kongresmenów - o wsparcie w działaniach ws. rekompensaty za straty wojenne od Niemiec.

13 stycznia ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csabą Korosim i przekazał mu pismo z prośbą o przyjrzenie się sprawie odszkodowań wojennych od Niemiec, o które stara się Polska. Kopię listu otrzymał też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.