Premier: rządy prawa przekształcają się dzisiaj w sędziokrację

Polska jest w sercu Europy, chce być w sercu Europy i chce, żeby Europa liczyła się w świecie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w sesji finałowej "ECR Party Warsaw Summit". Rządy prawa przekształcają się dzisiaj przede wszystkim w sędziokrację - dodał.

"Wspólnota polityczna, która jest tak ważna, i to wspólnota polska i wspólnota europejska (…) jest też naszym domem. Polska jest w sercu Europy, chce być w sercu Europy i chce, żeby Europa liczyła się w świecie" - powiedział premier.

Jak dodał, "dziś widzimy wyraźnie, że ta wspólnota polityczna jest rozrywana przez różne walki plemienne, przez bańki internetowe i światopoglądowe, i sama mocno się często uwstecznia".

"I czasami staje się swoim własnym zaprzeczeniem. To dlatego - wbrew różnym kalumniom rzucanym w naszym kierunku - chcemy być partią jedności, jedności wszystkich Polaków. To moje wielkie zobowiązanie, to moje wielkie marzenie. Jak też i zadanie, dla każdego, kto, republikanizm i myśl solidarnościową nosi głęboko w swoim sercu" - wskazał.

Jak mówił szef rządu, drugim wielkim filarem republikanizmu - to rządy prawa. "Rządy prawa przekształcają się dzisiaj - jak widzimy - przede wszystkim w sędziokrację, w rządy sądów. A przecież nie o to chodziło ojcom założycielem demokracji" - ocenił Morawiecki. Przypomniał, że to oni wyznaczali "kamienie milowe republikanizmu europejskiego, jak chociażby Jan Ostroróg, który mówił równości wszystkich wobec prawa".