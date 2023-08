Premier: seniorzy mówili mi nędznych waloryzacjach emerytur za rządów PO

Seniorzy mówili mi o nędznych waloryzacjach emerytur za rządów PO - Donalda Tuska i Ewy Kopacz; ten tydzień zaczęliśmy od informacji o czternastkach, które wyniosą 2650 zł brutto i będą dodatkowym zastrzykiem gotówki dla naszych babć, dziadków, ojców i mam - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas transmisji live w niedzielę wieczorem podsumował mijający tydzień. "Zaczął się od bardzo ważnych informacji dla polskich seniorów - o wysokości czternastki. (...) 2650 zł brutto jako ten dodatkowy zastrzyk gotówki dla naszych, waszych babć, dziadków, ojców, mam" - przypomniał premier.

We wtorek rząd podjął decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do 2650 zł brutto. Dla osób pobierających najniższą emeryturę czternastka wyniesie 2202,50 zł netto. Świadczenia zostaną wypłacone we wrześniu. Według rządowych szacunków otrzyma je blisko 9 mln emerytów i rencistów.

Morawiecki podkreślił, że w tym tygodniu rozmawiał m.in. z seniorami, którzy mówili mu o "marnych, nędznych waloryzacjach w czasach pana Tuska, pani Kopacz".

Premier zachęcał również do tego, by "prześledzić losy budżetu państwa w czasach Tuska". "Po tych kilku plagach egipskich, które na nas spadły, od covidu zaczynając, a kończąc na wojnie i kryzysie energetycznym mamy deficyt budżetowy na poziomie 4,5 proc. - znacznie niższy niż w czasach PO, bo wtedy był deficyt chyba dwa lata z rzędu powyżej 7 proc." - powiedział.

Przypomniał też, że obecnie "wydajemy około 3,5 -4 proc. PKB na armię, na zbrojenia". "Więc jeśli nasz deficyt budżetowy wynosi 4,5 proc. to oznacza, że niemal w całości pochodzi on z wydatków na armię, uzbrojenie, bo to jest takie ważne" - zauważył. Wskazywał, że - "aby móc dbać o modernizację armii, trzeba było naprawić finanse publiczne".

Premier mówił również m.in. o programie odbudowy komunikacji publicznej między poszczególnymi miejscowościami za rządów PiS. "Ponad 20 tys. wiosek, małych miasteczek uzyskało z powrotem dostęp do komunikacji publicznej, ale też powiem, że to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. Zastanawiamy się nad tym, by jeszcze zwiększyć budżet i zachęcić samorządowców, by tworzyli połączenia komunikacyjne" - podkreślił.

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego przypomniał też o programie "Dobry Start", wdrożonym przez rząd PiS; to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Morawiecki odniósł się również do informacji o tym, że zmarł Andrzej Precigs - aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. "Odszedł od nas znakomity aktor teatralny, grał też w różnych serialach - pan Andrzej Precigs, związany z Teatrem Polskiego Radia. (...) Będzie nam go brakowało, a wszystkim bliskim składam wyrazy współczucia" - powiedział Morawiecki.