Premier: słowa Tuska o waloryzacji 500 plus nie mają żadnej wiarygodności

Słowa Donalda Tuska o waloryzacji 500 plus nie mają żadnej wiarygodności - ocenił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, lider Platformy Obywatelskiej kpił sobie z programu 500 plus.

Przewodniczący PO Donald Tusk ogłosił we wtorek w Krakowie, że klub KO złoży w środę w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus, które miałoby wynieść 800 złotych.

Podczas późniejszej konferencji prasowej premier został zapytany, jak PiS zagłosuje ws. projektu KO, bo przy obecnej inflacji świadczenie 500 plus jest realnie mniej warte. "800 złotych od 1 stycznia, licząc całą inflację nawet do końca tego roku i za poprzednie siedem lat funkcjonowania tego naszego wielkiego programu prospołecznego, to jest większa waloryzacja, znacząco większa waloryzacja niż ubytek związany z inflacją" - podkreślił Morawiecki.

Jak wskazał, "wdrożenie wiąże się z okresem spadku inflacji, bo ten spadek inflacji jest niezwykle potrzebny po to, aby jak najmniej wysokie ceny wpływały na portfele polskich obywateli".

"Donald Tusk, wtedy przewodniczący Platformy Obywatelskiej i dzisiaj znowu przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił tak: +Gdzie są te pieniądze zakopane? Nie ma tych pieniędzy. Nie ma na 500 plus, nie ma na podniesienie kwoty wolnej od podatku+. Wykazał się skrajnym lenistwem, skrajną nonszalancją i wręcz kpił sobie z tego powodu" - ocenił premier.

"Jaka jest wiarygodność takiego człowieka i takiego kierownictwa, takiej formacji politycznej, że oni chcą zrobić coś prospołecznego?" - pytał Morawiecki.

Szef rządu zauważył też, że PO zmieniała zdanie ws. wieku emerytalnego, podwyższania podatków, czy opłat ZUS.

"Słowa pana Tuska? Proszę spuścić zasłonę milczenia na te wszystkie kłamstwa, żarty, żarciki, kpiny. Nie mają one żadnej wiarygodności" - stwierdził Morawiecki.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował w poniedziałek, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka. We wtorek, w radiu RMF FM, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że polityka PiS jest przemyślana, konsekwentna i ten plan podwyższenia 500 plus od 1 stycznia jest najbardziej optymalny. "Tak mamy zaplanowane w planie budżetowym" - zaznaczyła.

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Edyta Roś

gb/ ero/ par/