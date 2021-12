Premier: "Solidarność" była największym dziełem Polaków po II wojnie światowej

"Solidarność" była największym dziełem Polaków po II wojnie światowej; "Solidarność" zasiała ziarna braterstwa, zaufania, ziarna nadziei, nadziei na wolność, nadziei na sprawiedliwość, a stan wojenny miał je zniszczyć - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w poniedziałek odbyły się uroczystości z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił, że wszyscy ludzie "Solidarności" chcieli, żeby Polska była Polską. "Tylko tyle i aż tyle" - dodał. "O ile komuniści jeszcze w roku 1956, nawet 1968, mogli żywić złudzenia, żyć iluzjami wsparcia społecznego dla swojej władzy, o tyle po roku 1980 mieli już pełną jasność, że Polacy chcą wolności, solidarności i władza komunistyczna nie ma poparcia w polskim narodzie - władza komunistyczna jest władzą obcą, narzuconą" - zaznaczył.

Morawiecki mówił też o pedagogice, którą zastosowano wobec twórców stanu wojennego w ostatnich 30 latach, w tym wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego. "Otóż mówiono o mniejszym złu, o tym, że było to mniejsze zło" - podkreślił.

Ocenił także, że Jaruzelskiemu nie powinien przysługiwać tytuł generała. "Przecież był tytułem przyznanym przez obce mocarstwo, które zniewalało nas, które niszczyło polską niepodległość" - zauważył szef rządu. "Z niego i jego współsprawców robiono tragicznych bohaterów, bohaterów tragedii greckiej, bohaterów bez wyjścia. To było wielkie kłamstwo pewnej gazety, wielkie kłamstwo III Rzeczypospolitej, kłamstwo, które próbowano nam narzucać" - mówił. "To nie było żadne mniejsze zło. Dziś już wiemy doskonale, także z dokumentów, które historycy wydobyli, że była to zaplanowana akcja" - dodał premier.

"Towarzysze sowieccy zostawili wolną rękę komunistycznym towarzyszom polskim, aby dokonali dzieła zniszczenia" - mówił szef rządu. "Aby dokonali dzieła zniszczenia na tym, co - trzeba podkreślić - było największym osiągnięciem powojennej Polski, bo Solidarność była największym dziełem Polaków po II wojnie światowej" - powiedział Morawiecki. "Solidarność zasiała ziarna braterstwa, zaufania, ziarna nadziei, nadziei na wolność, nadziei na sprawiedliwość, a stan wojenny miał te nadzieje zniszczyć" - dodał premier.