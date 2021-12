Premier spotkał się z zastępcą sekretarza generalnego ONZ

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek w Katowicach z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Liu Zhenminem - poinformowała kancelaria szefa rządu. Rozmowa miała dotyczyć tematyki cyfrowej w agendzie ONZ.

Premier weźmie we wtorek udział w ceremonii otwarcia 16. Szczytu Cyfrowego ONZ - Internet Governance Forum, IGF 2021, którego tematem przewodnim jest Internet United - wolny, niepodzielny, otwarty dla wszystkich użytkowników internet.

Przed rozpoczęciem ceremonii szef rządu spotkał się z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Liu Zhenminem. Według wcześniejszych zapowiedzi Centrum Informacyjnego Rządu rozmowa miała dotyczyć m.in. tematyki cyfrowej w agendzie ONZ oraz zaangażowania Polski w prace organów wykonawczych Organizacji.

CIR wskazał w komunikacie, że celem spotkań IGF jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju przestrzeni cyfrowej. "To też forum wymiany doświadczeń najbardziej aktualnych i kluczowych kwestii związanych z funkcjonowaniem internetu, w tym: rozwojem i dostępem do odpowiedniej infrastruktury, cyberbezpieczeństwem, prawami człowieka w internecie, rozwojem gospodarki opartej na danych, cyfrowymi projektami transgranicznymi, kwestiami regulacyjnymi czy budowaniem odpowiednich kompetencji i edukacją" - podał CIR.

Polska po raz pierwszy jest gospodarzem IGF. W Katowicach, o zarządzaniu internetem na równych prawach, będą dyskutować przedstawiciele rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych. "Jednym z wydarzeń towarzyszących Szczytowi jest Szczyt Młodych IGF, który ma na celu zaangażowanie młodych osób w dyskusję o przyszłości cyfrowej transformacji" - zaznaczyło CIR.

Program tzw. "dnia zero" Szczytu Cyfrowego (6 grudnia) oraz jego fazy głównej (7-10 grudnia) to łącznie kilkaset różnych aktywności, w tym warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To również sesje z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych.

Temat przewodni dyskusji w pierwszym dniu Szczytu Cyfrowego - "dniu zero", to globalne ożywienie gospodarcze. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia 7 grudnia - zaplanowano m.in. sesje parlamentarną i parlamentarny okrągły stół nt. podejścia legislacyjnego do cyfrowej przestrzeni zorientowanej na użytkownika.