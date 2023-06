Premier: sprowadziliśmy na całą Polskę deszcz inwestycji

Sprowadziliśmy na całą Polskę deszcz inwestycji, tysiące nowych inwestycji. Można się z nami nie zgadzać, ale chyba nikt nie powie, że nie wyszliśmy z ofertą dla Polski lokalnej; my chcemy się troszczyć o wszystkich mieszkańców Polski - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W Kaliszu z udziałem szefa rządu odbyło się w poniedziałek Wielkopolskie Forum Samorządowe, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. "Uważam, że troska o własną ojczyznę rozpoczyna się właśnie od troski o własną gminę i dlatego powiedzieliśmy +stop+ tej polityce, nazwałbym to trochę prowokacyjnie, ale myślę, że słusznie: polityce +odwróconego Janosika+" - powiedział premier .

Jak mówił, była to polityka, "tak skonstruowana, że do bogatych miast, miejsc, płynął strumień pieniędzy jeszcze większy, +odwrócony Janosik+, czyli zabrać biednym, dodać jeszcze więcej tym, którzy już są bogaci". Tymczasem - wskazywał - "wszystkie wyzwania, przed którymi stoi Polska, są naszymi wspólnymi wyzwaniami". "Nam zależy na tym, by nie tylko były to wspólne wyzwania, ale także by były to wspólne szanse, by szanse rozwojowe trafiały do każdego zakątka Polski" - podkreślił Morawiecki.

Premier wskazywał, że codziennie rozmawia z inwestorami. "Co mnie szczególnie cieszy, to nie jest już tylko rozmowa o Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie, to jest rozmowa o Kaliszu, o Ostrowie Wielkopolskim, z przedsiębiorcami średniej wielkości polskimi i zagranicznymi" - zauważył.

"Można nie zgadzać się z nami oczywiście co do różnych pomysłów, rozwiązań, ale chyba nikt nie powie, że nie wyszliśmy z ofertą dla Polski lokalnej, że nie wyszliśmy z ofertą inwestycji lokalnych w takim rozmiarze, jakich właściwie nigdy w historii Rzeczypospolitej nie było. (...) My chcemy troszczyć się o wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, czy mieszkają w dużych miastach, (...) czy w Polsce lokalnej" - powiedział Morawiecki.

"Sprowadziliśmy na całą Polskę, można powiedzieć, deszcz inwestycji, naprawdę tysiące nowych inwestycji, o których trudno było marzyć wcześniej" - mówił również premier.