Premier: Stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy

Rząd PiS pomaga w rozwoju Polski lokalnej, stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy i cieszę się, że to on doprowadził do najniższego w historii III RP poziomu bezrobocia - mówił premier Mateusz Morawiecki w niedzielę w Sulęcinie (woj. lubuskie).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier w niedzielę rano odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie; mówił, że powiat sulęciński jest małą ojczyzną dla około 34 tysięcy ludzi. Dodał, że najbardziej potrzebne są tutaj, w obszarze inwestycji, różnego rodzaju drogi.

Premier stwierdził, że w Sulęcinie jak w soczewce widać, w jaki sposób rząd PiS chce rozwijać Polskę lokalną. "W jaki sposób chcemy wspierać inwestycjami wszystkie te miasta, miasteczka, gminy, powiaty, które wcześniej były bardzo często zapomniane" - powiedział.

Morawiecki mówił, że dzięki naprawie finansów publicznych, z budżetu państwa, realizowanych są dziesiątki tysięcy inwestycji w Polsce lokalnej. "Tutaj w Sulęcinie, to także ponad 300 tys. zł z programu Maluch plus na potrzeby żłobka lokalnego, ale w całym województwie, to liczne domy kultury, domy seniora, boiska i właśnie drogi, o których mówiłem, szkoły, żłobki" - wymieniał szef rządu.

Dodał, że dofinansowywane są powiatowe szpitale, aby mogły mieć nowoczesny sprzęt.

"Rząd PiS po prostu pomaga w rozwoju Polsce lokalnej i to jest takie najlepsze potwierdzenie naszego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju" - podkreślił Morawiecki.

Mówił, że nowa inwestycja np. w Sulęcinie, przyniesie nowe miejsca pracy dla ludzi, w tym dla lokalnych przedsiębiorców.

Zwrócił uwagę, że ważne jest budowanie dróg ekspresowych, szybkiego ruchu i autostrad, ale - jak powiedział premier - jeszcze ważniejsze jest to w jaki sposób rozwija się Polska powiatowa, Polska lokalna.

"Na to stawiamy, na zrównoważony rozwój gospodarczy i cieszę się, że to on doprowadził do najniższego w historii III RP poziomu bezrobocia, do największej liczby miejsc pracy" - powiedział szef rządu.

W jego ocenie rozwój w Polsce jest coraz bardziej sprawiedliwy, solidarny i zrównoważony.