Premier: sto konkretów Tuska to konkrety wstydu

Zapowiadane przez Donalda Tuska sto konkretów to konkrety wstydu. To sto spraw, z których ponad 90 proc. nie potrafił lub nie chciał załatwić – ocenił w piątek premier Mateusz Morawiecki. To, co Tusk zrealizował to m.in. wyższy wiek emerytalny, podwyższenie VAT, wyprzedaż państwowego majątku – wskazał.

Szef rządu opublikował w piątek rano na Twitterze (X) krótkie nagranie, w którym odniósł się do zapowiedzi KO o sobotniej konwencji "100 konkretów na 100 dni". Podczas spotkania mają zostać przedstawione najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

"Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę poda swoje sto konkretów. Nie ma potrzeby czekać tak długo. Mamy te konkrety - konkrety wstydu Tuska. To sto spraw, z których ponad 90 proc. nie potrafił lub nie chciał załatwić" - powiedział Morawiecki.

"Ale kilka zrealizował: wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski do rosyjskich surowców, czy wyprzedaż majątku państwa polskiego" - wskazał premier.

"Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie