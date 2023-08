Premier: stoimy przed wyborem, czy Polska wolności, czy Polska nakazów z Europy

Stoimy przed historycznym wyborem - czy chcemy Polski solidarnej, uczciwej, wolnej, Polski wolności, czy Polski nakazów płynących z Europy, z Berlina, albo z Moskwy, czy chcemy Polski liberałów, czy Polski prawa dżungli - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Gdyby nie było naszych rządów, to 25 lat tego liberalnego systemu, który był rozwijany, ciężko byłoby do czegokolwiek porównać. Było bezrobocie cały czas (...) potem rosło też w czasach Tuska i było gigantyczne" - mówił Morawiecki do mieszkańców Kolbuszowej (woj. podkarpackie).

Jak dodał wówczas "był system wyprzedaży, już nic nie byłoby w polskich rękach i przy kryzysie energetycznym nie moglibyśmy sobie pozwolić na wielkie tarcze osłonowe". Podkreślił, że "nie chcemy takiej Polski, chcemy Polski wolnej i suwerennej".

"Dlatego stoimy przed historycznym wyborem - czy chcemy Polski solidarnej, uczciwej, wolnej, Polski wolności, czy Polski nakazów płynących z Europy, z Berlina, albo z Moskwy; Polski liberałów, czy Polski prawa dżungli" - mówił Morawiecki.

Dodał, że ma nadzieję, iż "15 października pogonimy tego Tuska szkodnika". "Tego, który chce unieważnić referendum (...), prezydent Andrzej Duda nie jest wybranym prezydentem, bo dla niego moralnym zwycięzcą jest Rafałem Trzaskowski; tego od Nord Stream 2 jako projektu biznesowego; tego, który ma dziś kłopoty ze swoim Campusem, bo mu dziennikarze, którzy nie są klakierami PO, odmawiają współpracy" - mówił szef rządu.

Premier pytał dalej, czy w związku z tym wybieramy "Tuska ze swoim pomagierem Trzaskowskim, czy Polskę PiS, gdzie zrobimy wszystko, aby była to Polska dostatnia, sprawiedliwa, solidarna i dumna". "Wybór należy do państwa, do wszystkich Polaków" - zakończył Morawiecki.