Premier: strach to główna broń Kremla, nasza broń to nie ulec strachowi

Strach i wpływanie na politykę tak, by różne ośrodki non stop się kłóciły, to główna broń Kremla; naszą bronią jest nie ulec strachowi - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Główną bronią Kremla jest strach, panika, chaos. Wywarcie takiego wpływu, żeby różne ośrodki polityczne kłóciły się ze sobą non stop, żeby partie polityczne, które są w opozycji, bezustannie atakowały rządzących, by rządzący nie mieli czasu, potencjału do zajmowania się tym, co jest najważniejsze - powiedział premier w środę w TVP Info.

"Naszą bronią jest nie dać się ponieść strachowi, nie popaść w działania chaotyczne, zachować spokój. To robimy cały czas. Cieszę się, że daliśmy odpór tej próbie wywołania strachu" - dodał.

Nawiązując do upadku we wtorek pocisku rakietowego w bliskim granicy z Ukrainą Przewodowie i śmierci dwóch mieszkańców dodał, że "mieszkańcy oczywiście mają prawo czuć niepokój", dlatego państwo ma obowiązek podnieść gotowość bojową i skierować na miejsce dodatkowe siły. "I to jest to, co zrobiliśmy. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo w najkrótszym możliwym terminie" - powiedział.

Powtórzył, że niemożliwe jest zbudowanie całkowicie szczelnej obrony powietrznej. Przypomniał, że Polska buduje wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, na który mają się złożyć program Wisła z zestawami Patriot, system obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew z pociskami CAMM oraz zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu Pilica z pociskami Piorun lub Grad, sprawdzającymi się obecnie w obronie Ukrainy. "Jest to profesjonalna budowa systemu antyrakietowego, ale oczywiście ona nie chroni każdego kawałka polskiej ziemi" - powiedział premier. Podkreślił rolę rozpoznania, w którym Polskę wspierają sojusznicy, m.in. systemem AWACS.