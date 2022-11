Premier: struktury PiS w woj. śląskim - silne i dobrze zmotywowane do działań

Struktury PiS w woj. śląskim są silne i dobrze zmotywowane do dalszych działań; jestem dobrej myśli i sądzę, że wszystko tutaj na koniec się dobrze ułoży - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki pytany o sprawę utraty przez PiS większości w Sejmiku woj. śląskiego.

Przed tygodniem PiS straciło większość w Sejmiku woj. śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski" głosowali oni z dotychczasową opozycją, m.in. wybierając nowy zarząd województwa.

"Trzeba powiedzieć wprost: takie zachowanie kilku radnych z marszałkiem na czele było ogromnym rozczarowaniem" - ocenił Morawiecki odpowiadając na pytanie podczas konferencji w Czeladzi (woj. śląskie).

Według niego, "dziś dziennikarze nawet dość wrogo nastawieni do naszego obozu dostrzegają kompletnie sprzeczne wypowiedzi marszałka Chełstowskiego, który w krótkim czasie sam sobie zaprzecza, w tym co mówił jeszcze tydzień, czy kilkanaście dni, tygodni temu i tym co mówi dzisiaj".

Odnosząc się do zmiany opcji przez marszałka Chełstowskiego i utraty przez PiS większości w sejmiku stwierdził, że "oczywiście, z politycznego punktu widzenia, jest to niefortunne". "Będziemy pracowali nad tym, żeby zaufanie wyborców było do nas jak najwyższe, to się liczy przede wszystkim. Będziemy współpracowali z tymi, którzy chcą współpracować" - zadeklarował Morawiecki.

Szef rządu potwierdził, że w poniedziałek na Śląsku spotka się z radnymi i posłami. Jak powiedział "będzie na pewno bardzo wiele rozmów".

Podkreślił jednocześnie, że struktury PiS w woj. śląskim są "silne i dobrze zmotywowane do dalszych działań". "Cieszę się z tego. Będziemy rozmawiali, co w takich nowych okolicznościach politycznych, w jaki sposób działać, bo działalność polityczna charakteryzuje się pewną odrębnością, pewną swoistością" - mówił Morawiecki.

Dodał, że jest dobrej myśli. "Sądzę, że wszystko tutaj na koniec się dobrze ułoży, ale oczywiście rozmawiać trzeba, rozmawiamy ze wszystkimi, najważniejsze, żeby dobrze poukładać i zaplanować działania na najbliższe dni, tygodnie i miesiące tutaj na Śląsku" - powiedział szef rządu.

W ostatnich wyborach samorządowych w Sejmiku woj. Śląskiego PiS zdobyło 22 mandaty, Koalicja Obywatelska 20 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2, a Polskie Stronnictwo Ludowe - 1. Podczas pierwszej sesji sejmiku woj. śląskiego obecnej kadencji, 21 listopada 2018 r., wybrany z listy KO radny Wojciech Kałuża zdecydował o poparciu PiS, czym dał tej partii większość, a sobie zapewnił stanowisko wicemarszałka.