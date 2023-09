Premier: stworzymy więcej miejsc pracy w mniejszych miastach

Stworzymy cały system przyciągania inwestorów do mniejszych miast, co spowoduje tam wyższe płace. To jest nasze zobowiązanie – powiedział w piątek w Ełku (warmińsko-mazurskie) w około 60-tysięcznym mieście premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki odwiedził w piątek woj. warmińsko-mazurskie. Wieczorem w Ełku spotkał się z mieszkańcami miasta. "Zrobimy wszystko, żeby poprzez rozwój i infrastrukturę i rozmowy z przedsiębiorcami z całego świata przyciągnąć ich do miast małych i średniej wielkości. To jest nasze zobowiązanie. Stworzymy cały system przyciągania inwestorów do mniejszych miast. Więcej miejsc pracy, to wyższe płace" - mówił premier.

Morawiecki podkreślił, że w Polsce ostatnio mocno wzrosły płace. Dodał, że chce żeby ten wzrost był też widoczny w mniejszych miejscowościach.

"Dla mnie zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, a będą więcej zarabiali jak będzie więcej miejsc pracy, ale nie tylko w Warszawie, Olsztynie czy Gdańsku, ale także w Ełku, Gołdapi, Węgorzewie, Braniewie, Bartoszycach czy w Olecku. Tu potrzebujemy tych miejsc pracy i to jest moje zobowiązanie. Stworzymy ekosystem, a mamy w tym wiarygodność i mamy wiedzę jak to zrobić" - przekonywał premier.

Przypomniał, że rząd przyciągnął wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w dużych miastach, więc dlaczego nie miałoby się to udać w mniejszych.