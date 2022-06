Premier: suwerenność możemy stracić na trzy sposoby

Premier Mateusz Morawiecki ocenił w piątek, że suwerenność możemy stracić na trzy sposoby: jeśli Ukraina przegra wojnę z Rosją i Putin sięgnie po następne państwa; jeśli stracimy suwerenność gospodarczą oraz jeśli PiS przegra w wyborach parlamentarnych.

Morawiecki wziął udział w oficjalnym otwarciu XVII Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej", które odbywa się Centralnym Ośrodku Sportu w Spale (woj. łódzkie).

Wskazał, że "dziś suwerenność możemy stracić na trzy sposoby". "Pierwszy, to ten najbardziej brutalny, jak Putin zmiażdży Ukrainę, to przyjdzie po następne państwa. Za rok, za dwa, za trzy, za pół roku. Nie wiemy tego, przyjdzie po nas. Przyjdzie po kraje bałtyckie. Tak możemy utracić suwerenność, dlatego spójność państw NATO, UE jest dzisiaj taka kluczowa. Jest dzisiaj zaporą przed barbarzyńskim planem Putina i Kremla" - zaznaczył.

Drugi sposób na utratę suwerenności, który wymienił premier, to "utrata suwerenności gospodarczej, przez wielki kryzys gospodarczy, który może doprowadzić do nieznanych nam perturbacji gospodarczych".

"Wyzwania, z którymi przychodzi nam się dzisiaj mierzyć są wyzwaniami bez precedensu w ostatnich trzydziestu kilku latach" - ocenił szef rządu.

Trzeci sposób na utratę suwerenności, na który wskazał premier Morawiecki to przegrana PiS w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku w październiku. "Gdyby do tego doszło, to wtedy zobaczycie państwo, co oznacza prawdziwa utrata suwerenności przez naszych oponentów politycznych. To scenariusz ogromnie niepokojący i zły dla Polski, niedobry dla Polski" - mówił szef rządu.

"Wierzę, że uda nam się przekonać wielu Polaków. Tak jak w czasie covid-u i przed covid-em nasza polityka społeczna doprowadziła do zmniejszenia nierówności, do zmniejszenia biedy, do zmniejszenia skrajnego ubóstwa. (...) Nasza wielka polityka społeczna była polityką odbudowy godności całego polskiego narodu" - podkreślił premier.

Jak dodał, polska polityka międzynarodowa obecnego rządu była "polityką wstawania z kolan, realizacji naszych interesów, twardego domagania się tego, co jest w naszym interesie".