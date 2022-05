Premier Szwecji: przeznaczymy 23 mld dolarów na rzecz wsparcia Ukrainy (aktualizacja)

Szwecja dziś zobowiąże się do przeznaczenia 23 miliardów dolarów na rzecz wsparcia Ukrainy - zadeklarowała w czwartek Warszawie premier Szwecji Magdalena Andersson podczas Międzynarodowej Konferencji Darczyńców dla Ukrainy.

W czwartek w Warszawie rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców na rzecz Ukrainy mająca na celu zebranie funduszy dla ogarniętego wojną kraju. Inicjatorami konferencji są premierzy Polski i Szwecji, Mateusz Morawiecki i Magdalena Andersson, a partnerami wydarzenia jest przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Podczas swojego wystąpienia Andersson podkreśliła, że mieszkańcy Ukrainy cierpią niesłychaną niesprawiedliwość i ból.

Szwedzka polityk przytoczyła też słowa 11-latka z Odessy, który mówił przedstawicielom UNICEF: "Bałem się. Były eksplozje. Bardzo dobrze je słyszałem i w każdym momencie taka rakieta mogła uderzyć w dom, w którym mieszkam i wszyscy by umarli". "Żadne dziecko nie powinno przez coś takiego przechodzić" - oceniła.

"Po tej niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę Europa nigdy nie będzie już tym samym miejscem" - stwierdziła Andersson. "Głosy, które słyszymy z Ukrainy, przypominają nam o najgorszych momentach w historii Europy, o okropieństwach wojennych, których nie sądziliśmy, że ponownie ktoś jeszcze będzie musiał doświadczać" - dodała.

Polityk zwróciła się do uczestniczącego w wydarzeniu premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. "Moje serce jest ze wszystkimi Ukraińcami, którzy cierpią z powodu wojny" - powiedziała i wyraziła podziw dla mieszkańców Ukrainy. "Ukraina wygra, a my będziemy po waszej stronie" - zadeklarowała.

Jak mówiła szefowa szwedzkiego rządu, "dziś chcemy wyrazić swoją solidarność jako zbiorowość". "Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe, humanitarne, a także wojskowe" - podkreślała. "Dziś chcemy mobilizować środki na rzecz pomocy humanitarnej" - dodała.

Andersson dziękowała von der Leyen i Michelowi za przywództwo, podkreślała rolę Unii Europejskiej w koordynacji pomocy dla Ukrainy, a także uznała za istotną rolę ONZ, którą ta organizacja odgrywa.

"Szwecja dziś zobowiąże się do dostarczenia 23 miliardów dolarów amerykańskich na rzecz wsparcia Ukrainy" - zadeklarowała Andersson. "Kwota dochodzi do podobnej kwoty, którą wydaliśmy wcześniej" - zaznaczyła.

Szwedzka premier wyrażała podziw dla Polski i Polaków za - jak mówiła - "ich niesłychaną solidarność z milionami Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, za rolę przywódcy, którą Polska przejęła w tym zakresie w Europie". "Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę partnerzy międzynarodowi dokładają starań na rzecz świadczenia pomocy. Dużo już udało się osiągnąć, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia" - mówiła.

"Wojna idzie dalej, musimy się przygotowywać na to, co dalej, musimy myśleć o przyszłości i kłaść fundamenty na rzecz odbudowy Ukrainy" - mówiła Andersson. "Taka praca potrzebuje odpowiednich wysiłków tak, aby tworzyć pomost pomiędzy operacjami humanitarnymi, a także rozwiązaniami długofalowymi, które będą potrzebne" - dodała.

Jak mówiła szwedzka polityk, we współpracy z rządem Ukrainy należy znaleźć sposoby, aby wesprzeć budowanie odporności społeczeństwa ukraińskiego. "Dziś będziemy mieć okazję, aby porozmawiać, jak zbiorowość międzynarodowa może pomóc zaradzić tym wyzwaniom ekonomicznym, które prezentują się dziś na Ukrainie oraz zaproponować konkretne rozwiązania finansowe" - dodała.

"Rosja musi zakończyć swoją agresję wobec Ukrainy. Nie ma łatwych rozwiązań, nie ma powrotu do tego, co było. Prawo międzynarodowe musi być poszanowane. Będziemy pracować nad tym, aby osoby odpowiedzialne za wojnę zostały pociągnięte do odpowiedzialności" - podkreślała Andersson i wskazała, że czwartkowa konferencja to jasny sygnał: "Dalej jesteśmy z wami".