Premier: tak długo jak będzie rządziło PiS, tak długo będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne

Tak długo jak będzie rządziło PiS, tak długo będziemy utrzymywali wszystkie programy społeczne - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku w Tychach.

Szef rządu bierze w sobotę udział w Pikniku Rodzinnym 800+ w Tychach. "Wiele polskich rodzin czuje naszą politykę rodzinną, naszą politykę prorodzinną, prospołeczną, której sednem, której rdzeniem jest właśnie Rodzina 500 plus, zaraz 800 plus" - mówił.

"To dzięki temu programowi mnóstwo polskich rodzin wyjechało pierwszy raz na wakacje nad morze, w góry, kupiło dla swoich dzieci dodatkowe zajęcia z języka, wysłało na zajęcia sportowe" - podkreślał Morawiecki. "Bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Teraz ludzie się już do tego przyzwyczaili i bardzo dobrze, bo tak długo jak będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło, tak długo będziemy utrzymywali nasze wszystkie programy społeczne" - zapowiedział.