Premier: Tak długo, jak PiS będzie kierować rządem, tak długo będzie przekazywać środki na poprawę życia seniorów

Tak długo, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie kierowało polskim rządem, tak długo będzie przekazywać jak najwięcej środków na poprawę życia seniorów; to wielkie zobowiązanie rządu, że będziemy taką politykę kontynuować - powiedział w środę w Zambrowie premier Mateusz Morawiecki.

Premier na spotkaniu z seniorami przekonywał, że rząd PiS poprawia warunki i komfort życia seniorów - między innymi poprzez tworzenie klubów seniora, gdzie mogą się oni spotykać.

Podkreślił, że ze strony seniorów słyszał podziękowania za "trzynastki" i "czternastki".

"Szanowni państwo, drodzy seniorzy, tak długo, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie kierował rządem Polski, będzie cały czas przekazywać, tak jak teraz podczas wypłat czternastki właśnie (środki), właśnie na poprawę życia seniorów. To jest wielkie zobowiązanie rządu PiS, że będziemy taką politykę kontynuować" - oświadczył Morawiecki.

Życzył zdrowia seniorom, jednocześnie przypominając, że rząd PiS wprowadził - jak mówił - "leki za darmo dla seniorów powyżej 75 r., a teraz obniżono tę granicę wieku do poziomu 65 plus". Podkreślił, że na tę listę lekową PiS wprowadziło około 4 tys. leków. Według szefa rządu, to "kolejny pozytywny punkt programu PiS". Zapewnił, że PiS będzie realizować ułatwienia dla "rodzin, dla seniorów, dzieci, dla młodych ludzi, dla ludzi pracy" - o ile ponownie uzyskają zaufanie większości Polaków.

Autorzy: Wiktoria Nicałek, Karol Kostrzewa

wni/ kos/ mir/