Premier: tak wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych to dla Polski powód do dumy

Tak wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych to dla Polski powód do dumy. Mogą nam jej pozazdrościć we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii - podkreślił w niedzielnym podkaście premier Mateusz Morawiecki.

W opublikowanym w niedzielę podkaście Morawiecki podsumował ubiegłotygodniowe wybory parlamentarne. Jak przypomniał, były one "rekordowe pod względem frekwencji", która "sięgnęła niemal 75 proc.". "Tłumy ludzi głosowały zarówno w małych miasteczkach, jak i w wielkich miastach. Także na terenach wiejskich frekwencja była w wielu miejscach rekordowa. Wśród Polonii do wyborów zarejestrowało się rekordowych 636 tys. rodaków, a frekwencja wyniosła tam ponad 90 proc. Możemy powiedzieć, że po 34 latach od upadku komunizmu przeważająca większość Polaków poczuła odpowiedzialność za własne państwo, za nasze wspólne dobro. Pokazaliśmy, że współczesna Polska stała się Rzecząpospolitą nie tylko z nazwy" - powiedział.

Premier podziękował rodakom za udział w wyborach. "Tak wysoka frekwencja to dla Polski powód do dumy. Mogą nam jej pozazdrościć we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii" - stwierdził. Wspomniał też o niedzielnym referendum, którego wynik nie jest wiążący. "Poszło do referendum ponad 40 proc. wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania. To ok. 12 mln osób" - zaznaczył.

Szef rządu zwrócił również uwagę na wynik, jaki uzyskał PiS. "Nasz obóz polityczny wygrał wybory po raz trzeci z rzędu. To ogromny kredyt zaufania od ponad 7,5 mln wyborców. To również zobowiązanie do wytężonej pracy w przyszłej kadencji Sejmu. Osobiście jestem również bardzo wdzięczny każdemu, kto zagłosował na mnie na Śląsku. Było was ponad 117 tys. To wynik, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania i za który państwu bardzo dziękuję. Motywuje mnie on do jeszcze bardziej wytężonej pracy" - podsumował.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Jak podała, PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. Na PiS oddano 7 mln 640 tys. 854 głosy, na KO - 6 mln 629 tys. 402, na Trzecią Drogę - 3 mln 110 tys. 670, na Nową Lewicę - 1 mln 859 tys. 018, zaś na Konfederację - 1 mln 547 tys. 364. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów - Andrzej Dziuba (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Dziuba - Pakt Senacki), Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz - Pakt Senacki), Zygmunt Frankiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki), Józef Zając (Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Zająca) oraz Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki).