Premier: Tarcza antyinflacyjna da 200-300 zł oszczędności miesięcznie

Sejm w czwartek zajmuje się projektem poselskim nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek podatku VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa. Premier Morawiecki w czwartek w Sejmie przed rozpoczęciem bloku głosowań mówił o tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Nasz program jest programem osłaniania ludzi przed skutkami kryzysu pandemicznego, przed skutkami kryzysu inflacyjnego - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.



Podczas wystąpienia premiera w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej trzymali tabliczki z napisem "PiS=drożyzna". Morawiecki w odpowiedzi ironizował.



"Przetransportowaliśmy inflację do Niemiec. Jak? Normalnie. Na łódkach przez Odrę i Nysę Łużycką. Mają najwyższą inflację od 30 lat" - zauważył szef rządu. "Także przetransportowaliśmy inflację do całej strefy euro. Taki silny jest polski rząd. Samolotami zrzuciliśmy tam tę inflację. Najwyższa od 25 lat" - dodał. "Tyle jest prawdy w waszych tabliczkach, które pokazujecie" - podkreślił premier. "Również przetransportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Tam jest najwyższa od 40 lat, ale nie powiem wam jak. To jest tajemnica wywiadu, ale Jankesom też wlepiliśmy taką inflację, że im poszła w pięty" - ironizował.

Polska u progu kryzysu inflacyjnego

Szef rządu wskazał także, że 40 proc. osób zarabia w Polsce 3400 złotych lub mniej. "Pomyślcie teraz, szanowni państwo, dla tych osób, czy 200 złotych miesięcznie, 300 złotych, czy to są małe środki?" - pytał. "A czy jeżeli dodamy do tego naszą politykę społeczną - tę, której przed nami nie było, tę, której nie było w waszych czasach, obśmiewane przez was 500 plus, 13. emerytury jako rozdawnictwo" - kontynuował."Czy w takim przypadku ludziom łatwiej jest dzisiaj przetrwać, którzy zarabiają na rękę 2500 czy 3000 złotych. Tak mało, ale ci sami ludzie w waszych czasach zarabiali 1200-1400 złotych" - mówił Morawiecki. Reagując na okrzyk "hańba" premier wskazał, że jest to rzeczywiście wstyd.Jak podkreślił, "nasz program jest programem osłaniania ludzi przed skutkami kryzysu pandemicznego, przed skutkami kryzysu inflacyjnego".Premier przyznał, spodziewał się, że ten program będzie pod "obstrzałem" opozycji. "Ale nie sadziliśmy, że będą to głosy tak pełne hipokryzji i manipulacji jakie padają dziś ze strony Platformy Obywatelskiej" - powiedział.

Jak mówił, "dziś Polska staje u progu znacznego kryzysu globalnego, kryzysu inflacyjnego, kryzysu postpandemicznego, kryzysu gospodarczego".

Podkreślił, że rząd PiS, jako odpowiedzialny rząd, znalazł rozwiązania tego kryzysu i konsekwentnie je wdraża. Premier przedstawił wyliczenia. "To jaka jest rzeczywistość" - mówił. Według niego rodzina 2+2 na obniżce podatku VAT do zera na żywność oszczędzi około 53 zł miesięcznie. Jak dodał, obniżki podatków dla rodzin korzystających z samochodu mają wynieść około 48 zł miesięcznie. Rodziny korzystające z prądu i gazu jednocześnie - "w zależności od tego, czym ogrzewa dom lub mieszkanie" - zaoszczędzą od 65 do 200 zł miesięcznie - podkreślił.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: #PolskiŁad i #TarczaAntyinflacyjna, w tych bardzo trudnych najbliższych tygodniach, obronią Polaków. Obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze, obniżamy akcyzę i VAT z 23% na 8% na paliwo. To właśnie wpływ realnej polityki, aby ulżyć Polakom. pic.twitter.com/ErXqYAOm2b — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 13, 2022

Premier stwierdził, że ma na myśli obniżki wszystkich podatków ("VAT i akcyzy"). Jak ocenił, dadzą one korzyść dla rodziny wielkości około 200 zł. "Dla kuchenkowiczów to jest mniej" - stwierdził szef rządu. Dodał, że dla tych, którzy podgrzewają wodę junkersami będzie to obniżka w wysokości 36 zł miesięcznie.

"Ja wiem, że wy kpicie sobie z takich pieniędzy. Wiem, że to dla was jest nic" - mówił Morawiecki do posłów opozycji. "Może to jest śmieszne dla was, ale to nie jest śmieszne dla mnie. To są realne problemy ludzi" - dodał premier.

"Jak zbierzemy tylko te działania, z tej części tarczy antyinflacyjnej, to jest od 130 do 230 zł miesięcznie (oszczędności) dla polskiej rodziny. Dodatek osłonowy to dla przeciętnej polskiej rodziny 850 zł. Jak to podzielimy, to jest 71 zł miesięcznie. Razem mamy od 200 do 300 zł (oszczędności)" - wyliczał Morawiecki.

Po tych słowach posłowie KO zasiadający w ławach poselskich podnieśli do góry tabliczki z napisami "PiS = drożyzna" i zaczęli też skandować takie hasło.

Obniżki VAT

"Polski Ład i Tarcza Antyinflacyjna, w tych bardzo trudnych najbliższych tygodniach, trudnych miesiącach i być może kwartałach, to są dwa pomosty, które są opuszczane z dwóch stron rzeki, po to, żeby w tym trudnym środowisku gospodarczym, środowisku globalnego kryzysu, globalnej drożyzny, było Polakom łatwiej" - mówił premier.

Jak wskazał szef rządu, "obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, obniżamy VAT na żywność i obniżymy także VAT na paliwo z 23 do 8 proc.". "Wiecie co to znaczy? 60 do 70 groszy. I tego się już boicie, że 1 i 2 lutego Polacy zobaczą realność naszych działań" - mówił Morawiecki do posłów opozycji."Bo polityka, która nie jest realną polityką na rzecz Polaków, to słaba polityka. A my staramy się zrobić wszystko, aby ulżyć Polakom w tych trudnych miesiącach i zrobimy to" - podkreślił premier.Na koniec swojego wystąpienia Morawiecki, zwracając się do posłów opozycji, zaapelował do nich, żeby po zakończeniu obrad "wyszli do ludzi". "I zapytajcie ludzi, czy chcą tej obniżki podatków, czy chcą tych dodatków osłonowych, czy chcą tej kwoty wolnej od podatku, jednej z najwyższych w Europie, czy chcą ochrony polskich rodzin" - mówił szef rządu."Ja wiem, jaka jest odpowiedź, ale jak wy usłyszycie tę odpowiedź, to nie zapomnijcie powiedzieć także, że to wszystko robi rząd PiS" - zakończył Morawiecki swoją wypowiedź skierowaną do posłów opozycji.