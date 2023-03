Premier: To, co udało się do tej pory, to tylko część planów

Nie ulegajmy pokusie rozbicia, bo to prosta droga do porażki; Musimy śmiało patrzeć w przyszłość, bo to, co udało się do tej pory zrobić, to jedynie część wielkich planów prawicy - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Stowarzyszenia OdNowa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Polityk zaznaczał, że naprawa RP to "dzieło żmudne, trudne i wymagające wielu wysiłków.

Mówił także, że "stać nas na to, żeby realizować Polskę naszych marzeń."

Morawiecki mówił ponadto, że rząd stara się "umacniać oderwanie, odcięcie się" od rosyjskiej "pępowiny", którą - w jego ocenie - "w czasach rządów PO wzmacniano".

O obecnych rządach Zjednoczonej Prawicy polityk mówił, że to dobry fundament na przyszłość

Premier wskazał, że "OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który stanowi nieodzowną część polskiej Zjednoczonej Prawicy, patriotycznej prawicy" i który "zerwał z tym wszystkim, co było niedobre w czasach III Rzeczypospolitej".

Podkreślił, że naprawa RP to "dzieło żmudne, trudne i wymagające wielu wysiłków i dłuższego czasu". "Dlatego musimy śmiało patrzeć w przyszłość, tworzyć plany, strategie dalszej naprawy Rzeczypospolitej, bo to, co udało się nam do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów" - powiedział szef rządu.

"Stać nas na to, żeby realizować Polskę naszych marzeń. Wielką Polskę naszych marzeń, mimo tych trudów, z którymi się mierzymy. Warto, żebyśmy szli razem, warto żebyśmy nie ulegali pokusie rozbicia, bo to prosta droga do porażki" - oświadczył.

Jak zaznaczył, w 2015 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński zdołał "doprowadzić do powstania Zjednoczonej Prawicy", bez czego w czasie "ogromnych turbulencji" i kryzysów obóz prawicy "nie dałby rady". Premier podkreślił, że tylko prawica zjednoczona może wygrać jesienne wybory parlamentarne. Choć - zastrzegł - wewnętrznie może się ona różnić; tu przywołał przykład "wielkiego namiotu" Ronalda Reagana w USA.

Premier podziękował Ociepie za przyczynienie się do "utrzymania jedności" prawicy w 2021 r.

"To był kluczowy moment tej kadencji" - ocenił Morawiecki. OdNowa została założona przez polityków związanych w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Po dymisji Gowina i odejściu jego współpracowników z koalicji rządzącej, we wrześniu 2021 roku, Ociepa wraz z kilkorgiem posłów powołali stowarzyszenie lojalne wobec PiS.

Morawiecki ocenił, że realizowane obecnie "wzmocnienie przemysłu obronnego (...), dokonywanie w przyspieszonym tempie bezprecedensowych zakupów za granicą nie miałyby najmniejszych szans powodzenia, gdyby nie jeden podstawowy czynnik - naprawa finansów publicznych". Jak mówił: "Z trzydziestu kilku miliardów złotych budżetu na obronność w roku 2015 łącznie budżet na ten rok wyniesie blisko 100 mld zł, a wraz z budżetem przeznaczonym na zakupy uzbrojenia za granicą będzie to - w zależności od dostaw - 130 do 140 mld zł, a więc czterokrotne wzmocnienie budżetu". Jego zdaniem "cały przyrost wartości różnych zmiennych gospodarczych ma się nijak do tego wzrostu budżetu na bezpieczeństwo".

Podkreślił ponadto znaczenie dwukrotnej w ciągu roku wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce i rozmów "z kluczowymi partnerami z NATO z całego świata" w kontekście umacniania sojuszów; podziękował za jego pracę prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

W narracji premiera pojawiło się też kilka słów o UE. Oto szczegóły

Morawiecki mówił ponadto, że rząd stara się "umacniać oderwanie, odcięcie się" od rosyjskiej "pępowiny", którą - w jego ocenie - "w czasach rządów PO wzmacniano". "Ropa w 100 proc. szła z Rosji. Teraz, od paru tygodni to jest 0, na początku tego roku było 10 proc., a konsekwentnie przez wiele lat realizowaliśmy plan zróżnicowania dostaw z różnych kierunków z całego świata i zmniejszenie i oderwanie się od zależności, od Rosji" - powiedział.

Premier mówił też o UE. "Od nowa patrzymy na to, co łączy nas ze zwykłymi Europejczykami, mnie z tymi elitami europejskimi w Brukseli, które patrzą na różne czasami rewolucje światopoglądowe jako na główny kierunek swoich działań" - zaznaczył. "Łączy nas pragnienie normalności, wbrew tym wszystkim aberracjom, które czasami są serwowane nam z Brukseli i z innych ośrodków neoliberalnych, jak zakazy jedzenia mięsa, jak różnego rodzaju spojrzenie na politykę klimatyczną, która urąga zdrowemu rozsądkowi, jest wbrew interesom Polski" - podkreślił.

Morawiecki powiedział, że rozumie, jak ważna jest ochrona środowiska - "Stąd ogromny nacisk na politykę energetyczną, dążącą do suwerenności, ale suwerenności opartej o odnawialne źródła energii i energetykę jądrową". "To najmądrzejszy miks, jaki możemy sobie wyobrazić" - ocenił.